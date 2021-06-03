Протасевич: "Белорусскому дому" в Варшаве правительство Польши выделило 50 млн злотых

Скриншот видео ОНТ
3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации "Белорусский дом" в Варшаве правительство Польши выделило 50 млн злотых. Об этом Роман Протасевич рассказал в программе "Марков. Ничего личного" на канале ОНТ, сообщает БЕЛТА.
"Правительство напрямую выделяло в карманы частной белорусской организации сумму в районе 50 млн злотых (более 11,2 млн евро). И приходил лично премьер-министр. Там почти наверняка есть и коррупционные схемы", - отметил Роман Протасевич.
У организации ByPOL, офис которой находится в Варшаве в одном здании и даже на одном этаже со штабом так называемого народного антикризисного управления Павла Латушко, также польские источники финансирования.-0-