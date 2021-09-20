Петровский: использование Польшей и Литвой силы в отношении мигрантов направлено на их устрашение

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование Польшей и Литвой силы в отношении мигрантов направлено на их устрашение. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

"Здесь хочется самое главное подчеркнуть - что Польша и Литва не выполняют своих обязательств внутри Европейского союза. И вот эти акции, когда польские и литовские силовики просто избивают, используют непропорциональную силу в отношении мигрантов направлены на их устрашение. На то, чтобы в сознании мигрантов эти две страны ассоциировались с ксенофобией, расизмом не на уровне даже каких-то маргинальных общественных или политических групп, а на уровне государственной политики. И на это все рассчитано. Я думаю, что со стороны Польши и Литвы будут продолжаться такие действия. Потому что они прекрасно понимают, что сил самостоятельно пресекать, закрыть вот эти миграционные потоки в законных рамках у них нет. И только психологическое давление, только устрашение, по их мнению, может каким-то образом на это повлиять", - сказал Петр Петровский.

Эксперт особо акцентировал внимание на бездействии в данной ситуации Брюсселя и ЕС. "Казалось бы, еврокомиссар по внутренней политике госпожа Йоханссон еще в июне этого года в Греции журила официальные Афины, что те пытаются вытеснить мигрантов в Турцию. Говорила, что эта политика не соответствует европейским ценностям и стандартам. А уже здесь мы видим полное закрытие ею глаз на факты нарушения не только европейского, но и международного законодательства в отношении беженцев. И складывается впечатление, что Еврокомиссия, Евросовет и вся евробюрократия потворствуют, покрывают официальные Вильнюс и Варшаву в их антизаконных, антигуманных действиях", - отметил он. -0-