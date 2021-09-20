Щекин: трупы мигрантов на границе доказывают гестаповские методы польских властей

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обнаруженный 19 сентября труп женщины на белорусско-польской границе является ярким доказательством гестаповских методов польских властей. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"На прошлой неделе произошло геополитически масштабное и по своей сути историческое событие, позволяющее небезосновательно утверждать, что в мире окончательно сформировался блок свободных и суверенных стран в противодействии коллективному Западу. На заседаниях ОДКБ и ШОС заявлено о многовекторной политике как единственном инструменте формирования сбалансированного механизма международных отношений. Сегодня геополитические последствия бездарной, надменной и хамской политики, проводимой коллективным Западом, привели к катастрофе национальных смыслов по всему миру, - считает аналитик. - Преодоление пандемии, экологические бедствия, жесткая конкуренция между США и Китаем повышают риск окончательного слома международных отношений с последствиями гибридизации архитектуры мировой политики. Продвижение псевдоэталонной демократии и лживых европейских ценностей, лоббизм экономических интересов, искусственные и надуманные предлоги для санкций создали нетерпимые отношения между странами. В этой связи прошедшие заседания ОДКБ и ШОС и их решения стали эпохальными. Цивилизованный мир восстал против Запада как основного фактора разрушения миропорядка".

По словам Николая Щекина, прямое выступление Президента Беларуси на саммите ОДКБ в отношении политики Европейского союза и ее результатов, а также судьбы народа Афганистана произвело эффект разорвавшейся бомбы, стало психологическим шоком для многих западных стран.

"Президент в деталях и откровенно описал ситуацию, ее последствия, раскрыл свое видение и предложил модель системной интегративной работы по созданию комплекса мер в противостоянии коллективному Западу и минимизации последствий политики США. Глава Беларуси выступил за суверенность и независимость Афганистана с предложением оказать афганскому народу всестороннюю гуманитарную помощь в преодолении западного геноцида, насильственной демократизации. Более того, Александр Лукашенко разоблачил преступные действия коллективного Запада и на примере гибридной агрессии Польши, Литвы и Латвии в виде международной угрозы с беженцами описал реальную картину происходящего на границах ОДКБ. Обнаруженный 19 сентября на белорусско-польской границе труп женщины и несколько мертвых тел на территории Польши являются ярким доказательством слов Президента о гестаповских методах польских властей", - заявил эксперт.

Он уверен, что использование новых подразделений НАТО для борьбы с беженцами в принципе выходит за рамки международного права и всех нравственных критериев.

"Одновременно двуличие и предательское поведение руководства Украины также не способствуют безопасности в регионе. Появление новых красных разделительных линий "колючей проволоки" в концлагере "Европа" создает беспрецедентное взрывоопасное положение", - сказал Николай Щекин.

Аналитик подчеркнул, что встречи Александра Лукашенко с премьер-министром Пакистана и Президентом Ирана и другими лидерами продемонстрировали всему миру открытость Беларуси и нацеленность ее на конструктивный диалог.

"Были актуализированы планы по сотрудничеству с формированием новых адаптивных условий для роста двусторонних отношений. Все домыслы и измышления доморощенных экспертов, политиков вашингтонского и брюссельского разлива и беглых об изоляции Беларуси и несостоятельности ее внешней политики потерпели крах. Александр Лукашенко представил для обсуждения конкретные механизмы по укреплению системы безопасности и экономические проекты для стран ОДКБ и ШОС. Принятый пакет документов, направленных на развитие механизмов оборонного взаимодействия в рамках ОДКБ, говорит о позитивной повестке и сближении стран блока в решении многих искусственно созданных вопросов. Единые подходы в реагировании на вызовы и риски - основа взаимодействия государств ОДКБ и ШОС, а также суверенитета входящих в них стран", - резюмировал Николай Щекин.-0-

Фото Леонида Щеглова