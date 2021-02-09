Петровский: оппозиция все 26 лет существовала с белорусским обществом в разных реальностях

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оппозиция все 26 лет существовала с белорусским обществом в разных реальностях. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

"Во-первых, законодательство о Всебелорусском народном собрании имеется в открытом доступе и может любой им пользоваться, читать, в том числе белорусская оппозиция. А я напомню, что всем политическим партиям гарантировалось выдвижение делегатов, но оппозиционные партии решили это проигнорировать, за редким исключением. Второй момент - государство пошло на еще большие уступки для представителей радикальной оппозиции и в индивидуальном порядке пригласило их на Всебелорусское народное собрание. Даже в этом случае оппозиция отказалась", - сказал Петр Петровский.

Эксперт напомнил, что точно такая же история была в 1996 году. "Когда оппозиция отказалась от участия во Всебелорусском народном собрании, вела конфронтацию с Президентом и действующей властью и потерпела сокрушительное поражение на референдуме по вопросу изменения Конституции. Что в итоге? Где оказалась радикальная оппозиция? Она оказалась неинтересна обществу, оторвана от этого общества, от его интересов и желаний", - отметил он.

Петр Петровский подчеркнул: "Все эти 26 лет оппозиция существовала в одной реальности, а белорусское общество и государство - в другой. Тот шанс, который государство предоставляет лидерам радикальной оппозиции стать системными политиками, включиться в механизмы принятия решений, они отвергают. И мне кажется, из-за того, что ими движет инфантилизм и радикализм, который не приемлем в нормальном, цивилизованном демократическом обществе. Меньшинство не может навязывать свою позицию большинству, особенно то меньшинство, за которым стоят только "диванные" партии и нет никакой реальной поддержки".-0-