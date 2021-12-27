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27 декабря 2021, 18:41

Петровский: проект Конституции отражает интересы широких групп граждан

Петр Петровский. Фото из архива
Петр Петровский. Фото из архива

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Конституции носит компромиссный характер и отражает интересы максимально широких групп граждан. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политолог Петр Петровский.

"Конституция носит компромиссный характер и отражает интересы максимально широких групп граждан, в том числе тех, которые имеют критическое отношение к действующей власти. Это мы видим по расширению вопросов, связанных с правами человека, достоинством личности. Второй момент - в Конституции защищены в том числе традиционные семейные ценности: нравственность, духовность, что, наверное, хотело видеть в новой редакции Конституции большинство общества (сторонники Президента), - сказал Петр Петровский. - Третий момент - защищена память о Великой Отечественной войне. И она получает конституционный статус. И главный момент - новые изменения в Конституцию формируют качественную трансформацию в системе принятия и исполнения решений в стране, фактически делая их более коллективными, более разнообразными, включая в эту систему максимально широкое количество институтов государственной власти: парламент, ВНС, местные Советы, Совет безопасности, роль которого становится наиболее важной".

Политолог подчеркнул, что в процессе обсуждения есть реальная возможность внести изменения в проект Конституции, внедрить некоторые корректировки. "Если мы сравним с Конституцией, которую предложили оппозиционеры и которую даже они побоялись вынести на всенародное обсуждение, то мы увидим там утопизм, который несовместим с реальностью. Это и конституционный статус гендерной теории, ликвидация института традиционной семьи через фактическую легализацию нетрадиционных семейных отношений, легализация различных деструктивных действий, в том числе неповиновение законным требованиям государства, - добавил он. - Ну, и главное - это фактическое переписывание украинского варианта государственных взаимоотношений. То есть они фактически выступают за то, чтобы белорусское государство взяло украинскую модель управления, что, на мой взгляд, является деструктивным. Не следует забывать, что оппозиционеры предлагают приватизацию земли, недр, полезных ископаемых. То есть хотят повторить в экономическом плане то, что творилось в 90-е на постсоветском пространстве, но не в Беларуси", - отметил политолог.-0-

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