Петровский: профилактика призывов к санкциям при помощи уголовной ответственности будет действовать

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактика призывов к санкциям при помощи введения уголовной ответственности будет действовать. Об этом заявил газете "СБ. Беларусь сегодня" политолог Петр Петровский, сообщает БЕЛТА.

"Я давно выступал за привлечение к ответственности за призывы или пропаганду санкций. Вопрос только в формах этой ответственности. Подобными антигосударственными действиями страдают в основном представители молодежи. Они не просто незрелые в политической жизни (как у нас говорят, зеленые), но и глубоко безответственны. Считают, что слова, посты и призывы в интернете - это что-то вроде забавы. Другое дело - профессиональные политики, лидеры и члены партий, движений, общественных объединений, журналисты. Они зачастую сознательно, целенаправленно занимаются вредительством против своей страны, выступая фактически как "пятая колонна", - отметил эксперт. - Теперь давайте подумаем, какие наказания здесь должны применяться? Наверное, в первом случае привлекать какого-либо интернет-идиота к уголовной ответственности не стоит. А вот политики, активисты и журналисты, заангажированные в общественную жизнь, должны привлекаться по всей строгости закона. Призывы или лоббирование введения санкций либо любых других ограничительных мер в отношении нашей страны приводит как минимум к имиджевым потерям, дискредитации Республики Беларусь".

По словам Петра Петровского, в случае же реализации санкций и ограничений начинают страдать белорусские граждане, предприятия и вся экономика. "Лица и организации, продвигающие и популяризирующие санкции в отношении своего государства и граждан, как раз и подпадают под соответствующую ответственность. Я думаю, что профилактика призывов к санкциям при помощи введения уголовной ответственности будет действовать. Граждане с низкой политической ответственностью лишний раз задумаются, нужно ли им это. Что касается экстремизма, то на эту стезю сворачивают люди, которые уже находятся под аффектом, политические сектанты, потерявшие связь с реальностью. Они готовы на все. Символ веры их политических сект выше жизни окружающих. Таким людям нужна реальная психологическая помощь", - подчеркнул политолог.

Он заметил, что коллективный Запад, избравший санкционные методы противостояния, не сталкивается у себя с подобными безответственными случаями. "Там вкладывают множество ресурсов, чтобы в обществе не появлялось подобных настроений. При этом Запад тратит огромные средства на популяризацию санкций среди невписывающихся в евроатлантический мир стран. Хотя, как показывает практика, те силы, которые бы выступили за санкции против своих стран, сразу бы привлекались к ответственности как экстремистские, угрожающие национальной безопасности. Кстати, подобные призывы и действия и в других странах рассматриваются как проявление экстремизма", - подытожил Петр Петровский. -0-