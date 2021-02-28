Петровский: санкции против своих соотечественников и субъектов хозяйствования - предательство родины

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции против своих соотечественников и субъектов хозяйствования - предательство родины. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский, комментируя анонсируемую встречу руководства норвежской компании "Yara" с белорусской диаспорой по обсуждению вопросов поставки белорусского калия.

"Во-первых, в этой ситуации не понятно причем здесь какая-то диаспора, в какой она стране и почему она определяет вводить кому-то санкции или не вводить. Во-вторых, насколько эта диаспора белорусская либо у нее только название белорусское, а, на самом деле, совершенно другие хозяева. И эта диаспора во имя сохранения своей регистрации в иных странах, готова вредить собственной родине и своим соотечественникам. В-третьих, для белорусского калия всегда найдется рынок сбыта", - сказал Петр Петровский.

По словам эксперта, те, кто именуют себя диаспорой, далеко не всегда представляют интересы своей первоначальной родины. "Санкции против граждан Беларуси, против субъектов хозяйствования, особенно государственных предприятий, которые являются стержнем социально-ориентированного государства, являются не просто ударом. Я бы сказал, что подстрекательство к ним людей, которые называют себя белорусской диаспорой, называется предательством, которое демонстрирует то, что эти граждане, убежавшие со своей родины, ненавидят ее и собственых соотечественников. Готовы сделать хуже, а не лучше своему государству. Пытаются ухудшить положение своей родины, предают ее и фактически объявляют ей санкционную войну", - заключил он.-0-