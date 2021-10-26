Пичетовские чтения начнутся в БГУ 27 октября

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухдневная международная научно-практическая конференция "Пичетовские чтения - 2021: 100 лет первому университету Беларуси" откроется 27 октября в БГУ. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Основной проблематикой форума заявлено историческое осмысление роли университета в развитии отечественной системы высшего образования. В конференции примут участие около 120 ученых и студентов из Беларуси, России, Германии, Франции и Украины. Это представители БГУ, ГрГУ им. Янки Купалы, Национальной академии наук, МГУ им. М.В. Ломоносова, Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, Тюбингенского университета Эберхарда и Карла (Германия), Лаборатории скориноведения и валоризации исследований истории культуры Беларуси (Франция). Такое представительство обусловлено в том числе и тем, что в 1921 году для формирования кадрового состава БГУ были привлечены лучшие администраторы и педагоги того времени из Беларуси, России, Украины и некоторых европейских стран. Огромная роль в решении организационных вопросов принадлежала первому ректору БГУ известному историку, профессору МГУ Владимиру Ивановичу Пичете. Под его непосредственным руководством шло становление БГУ, а спустя годы - и ряда белорусских вузов.

Работа восьми секций пройдет в онлайн-формате 28 октября. Участники обсудят актуальные проблемы современной исторической науки, образования и историографии, традиции и инновации в изучении и преподавании истории Беларуси, рассмотрят современные подходы к исторической реконструкции и ряд других вопросов. Темой для обсуждения станет личность первого ректора БГУ Владимира Пичеты, его вклад в становление белорусского университета, заложенные им знания и методические подходы к педагогической деятельности, которые по сей день определяют профессиональный уровень выпускников вуза.

Итогом двухдневной работы станет публикация сборника научных докладов, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ. Организатором конференции выступает исторический факультет БГУ. Пичетовские чтения на университетском уровне проводились с середины 80-х годов прошлого столетия. Международный статус форум приобрел в 2017 году и с тех пор организуется регулярно с привлечением ведущих историков из различных стран.-0-