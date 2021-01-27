Пилотный проект нормативного финансирования центров соцобслуживания реализуют в Беларуси

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект по апробации нормативного финансирования центров социального обслуживания реализуют в Беларуси в 2021 году. Соответствующее постановление Совета Министров от 25 января 2021 года №34 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Пилотный проект реализуют на территории Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Нормативное финансирование будут получать территориальные центры социального обслуживания населения, не имеющие отделений круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Объем бюджетного финансирования рассчитывается исходя из базового норматива в расчете на одного обслуживаемого. Он составит Br1 777,3.

К базовому нормативу могут применяться корректирующие коэффициенты в зависимости от того, какие услуги предоставляются (социальная адаптация и реабилитация, обеспечение дневного пребывания для инвалидов, обеспечение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, сопровождаемое проживание, социальная помощь на дому).-0-