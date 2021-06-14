Пиневич: безвозмездное донорство - индикатор зрелости общества

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безвозмездное донорство является индикатором зрелости общества, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Безвозмездное донорство является индикатором формирования общества, его зрелости, его готовности к содействию оказанию помощи пациентам, которые в этом нуждаются", - сказал Дмитрий Пиневич.

Беларусь рассчитывает полностью перейти на безвозмездное донорство. Это предусмотрено законопроектом "Об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов". Как объясняют специалисты, такое донорство соответствует международной практике и не означает бесплатное донорство. Тем, кто сдает кровь безвозмездно, компенсируют, например, затраты на питание для восстановления после процедуры. Иными словами, они не получают выгоды, но и не несут финансовых затрат.

Дмитрий Пиневич заметил, что донорство безвозмездное лишь отчасти, потому что компенсационные выплаты будут оставаться. "Сказать, что оно ничего не стоит, нельзя, оно стоит для государства. Но важен сам принцип", - добавил он.

По словам министра, донорская кровь сегодня менее необходима в экстренных ситуациях, так как проводится больше плановых операций. При этом кровь нужна в связи с развитием новых медицинских технологий при оказании помощи детям и взрослым - той категории, жизнь которых без этого невозможна. "Каждый, кто приходит и сдает кровь, дарит свою частичку нашим детям и взрослым, гражданам страны, которые нуждаются в этой помощи", - сказал он.

Что касается переливания иммунной плазмы пациентам с коронавирусной инфекцией, как заметил Дмитрий Пиневич, Беларусь одной из первых внедрила этот метод. Вместе с тем плазму реконвалесцентов не переливают массово, этот метод имеет свои четкие показания и противопоказания.

В целом законопроектом "Об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов" предполагается комплексное регулирование отношений, как связанных с донорством, так и с промышленным производством лекарственных средств из крови, ее компонентов, обеспечение доступности к жизненно важным лекарственным средствам из плазмы крови.

За 2020 год в стране приняли участие в донациях около 90 тыс. доноров крови, ее компонентов. Выполнены нормативы государственного обеспечения потребностей организаций здравоохранения для плановой и экстренной трансфузиологической помощи. Национальная служба крови полностью обеспечивает организации здравоохранения Беларуси диагностическими наборами собственного производства, а также основными лекарственными средствами из плазмы крови человека.

Беларусь в числе первых в мире организовала системную работу с донорами-реконвалесцентами по заготовке плазмы иммунной анти-COVID-19. Подготовлены приказы Минздрава, регламентирующие параметры качества и протоколы переливания такой плазмы, разработана технология производства лекарственного средства иммуноглобулин против вируса SARS-CoV-2 из плазмы иммунной анти-COVID-19. Получены первые образцы иммуноглобулинов направленного действия с подтвержденной вируснейтрализующей активностью.

Сегодня во Всемирный день донора на базе учебного центра Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Пиневич сдал кровь.-0-

Фото Павла Орловского