Пиневич: биологические угрозы напрямую влияют на национальную безопасность

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биологические угрозы напрямую влияют на национальную безопасность, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время научно-практической конференции "Биологическая безопасность Республики Беларусь: национальные интересы, угрозы, стратегические направления обеспечения, оценка состояния", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы рассматриваем вопросы биологической угрозы, прежде всего, как медицинскую составляющую. Но мы прекрасно понимаем, что это не только приоритетно медицинская проблема, это межсекторальная проблема, государственная проблема, напрямую влияющая на национальную безопасность", - сказал Дмитрий Пиневич.

Он подчеркнул, что "очень здорово, что мы приступили к формализованному решению этого вопроса".

По словам министра, мир входит в эру развития вирусных заболеваний. Любая страна, которая имеет международный аэропорт, вовлечена в эпидемический процесс. Более того, заметил он, "биологические процессы начинают отличаться от закономерных медико-генетических проблем", вот почему на конференции присутствуют члены Совета безопасности Беларуси и представители силовых структур.

Как сообщил на конференции заместитель премьер-министра Александр Субботин, в Беларуси планируют принять концепцию (доктрину) биологической безопасности. На сегодня подготовлен ее проект. "Работали над этим документом идейные люди. Благодаря вашим усилиям, таланту и трудолюбию получилась достаточно стройная доктрина, которую немного "причесать" и можно будет писать более подробный план по каждому направлению", - сказал Александр Субботин, обращаясь к участникам конференции.

Научно-практическая конференция состоялась сегодня на базе Белорусского государственного медицинского университета. Она организована Министерством здравоохранения, РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, Белорусским государственным медицинским университетом. В работе межведомственной конференции принимали участие специалисты министерств здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия, природных ресурсов и охраны окружающей среды, Совета безопасности Беларуси, Национальной академии наук.

Актуальность данной проблемы обусловлена нарастанием социально-экономической и геополитической значимости негативного влияния на жизнедеятельность человека и окружающую среду биологических угроз. Они обусловлены многократно возросшим количеством трансграничных поездок, миграцией, ростом международной торговли, развитием науки и биотехнологий, природными катаклизмами, терроризмом.-0-