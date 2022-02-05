Пиневич: нагрузка на поликлиники во всех регионах с начала недели снизилась в 2,5 раза

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нагрузка на поликлиники во всех регионах с начала недели снизилась примерно в 2,5 раза, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил Дмитрий Пиневич, очереди в поликлиниках в начале этой недели были связаны с той ситуацией, "которую прогнозировали и которая, к сожалению, сбылась - достаточно взрывным характером заболеваемости из-за омикрона". "Мы ожидали. Наплыв был не только в Минске, но здесь он наиболее показателен, потому что город крупный. По большому счету наплыв был по всей стране", - сказал он.

"По данным, которые я получал во вторник и среду, все регионы, все города - контрольные и неконтрольные - заявляли, что примерно в 2-2,5 раза нагрузка была меньше", - продолжил Дмитрий Пиневич.

Стабилизировать ситуацию позволили принятые управленческие решения. По словам министра, они не были спонтанными, а подразумевались на подобный случай. В частности, студентам и интернам разрешили выписывать больничные. "Вспоминаю нашу практику и нашу историю, когда была эпидемия гриппа и нагрузка на поликлинические учреждения, особенно в Минске, была даже выше, чем в этот понедельник. Тогда точно такие шаги нами предпринимались. Отзывались студенты, интерны, субординаторы, они оказывали помощь с возможностью выписки больничных листов", - отметил министр.

Он заметил, что отмена обязательного тестирования на коронавирус в поликлинических учреждениях также входила в подготовленный пул решений. Это связано с тем, что почти все пациенты, по дозорным исследованиям, являются носителями коронавируса, а именно штамма омикрон, который обуславливает более легкое течение заболевания. Более того, результат тестирования не влечет за собой никакого значимого изменения в лечении.

Сравнивая нынешнюю ситуацию с первой волной коронавируса, Дмитрий Пиневич заметил, что тогда было "больше паники и меньше заболеваемость". "А понедельник показал - штамм омикрон гораздо более контагиозен, количество заболевших гораздо больше, поэтому нагрузка на амбулаторное звено гораздо выше, на стационары нагрузка практически не увеличилась", - сказал он. Сейчас по стране развернуто не более 30% коечного фонда, задействованного в осеннюю волну. Нагрузка на перепрофилированные стационары, безусловно, есть, но в целом она не влияет ни на плановую, ни тем более на экстренную помощь, уточнил министр.

"Конечно, в понедельник все регионы, в том числе Минск, испытывали затруднения и в плане вызова скорой медпомощи, и в плане дозвона в колл-центры. В настоящее время мы не видим здесь проблемы, я думаю, что такой пиковости не будет", - отметил Дмитрий Пиневич.-0-