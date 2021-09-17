Пиневич назвал приоритетной задачей вакцинацию студенческого сообщества

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация студенческого сообщества является приоритетной задачей, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на встрече со студентами Белорусского государственного медицинского университета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задача - вакцинация всего студенческого сообщества - стоит на первом месте", - сказал Дмитрий Пиневич. Он напомнил, что недавно в Беларусь поступило 250 тыс. доз российской вакцины "Спутник Лайт". При необходимости будут и новые поставки.

Министр заметил, что в прошлом году, когда появились вакцины, первоначально прививали работников реанимаций и старшее население. Студенчество при первой волне также болело, но не являлось "медицински опасным контингентом". С приходом последней волны, и это заметно по ситуации в Америке, Великобритании, куда пришел дельта-штамм, больше начали болеть молодые люди.

Дмитрий Пиневич также сообщил о планах построить завод по производству "Спутника V" по полному циклу. Правильность выбранного пути подтвердили данные, которые приводят американские эксперты. По их информации, именно векторные вакцины показывают наиболее стойкий поствакцинальный иммунитет.

Между тем в Витебске появится завод по производству живой инактивированной вакцины. "У нас будет две вакцины. Всегда должен быть выбор", - добавил министр.-0-