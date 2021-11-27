Пиневич об эпидситуации с COVID-19 в Беларуси: тенденции очень обнадеживающие, хорошие

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью COVID-19 складывается обнадеживающе. Об этом Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, на смену осторожному оптимизму пришла уверенная тенденция снижения заболеваемости.

"Что касается эпидемической ситуации на сегодня, действительно тенденции очень обнадеживающие, хорошие. Если мы раньше говорили словами Президента об осторожном оптимизме, то он сменился уверенной тенденцией снижения заболеваемости", - заявил Дмитрий Пиневич.

По его словам, во всех регионах лечебные учреждения перепрофилируются в обычный режим работы. При этом и ранее ни один РНПЦ и областные клинические больницы не прекращали оказание плановой медицинской помощи.

Вместе с тем, он подчеркнул, что расслабляться не стоит, в том числе на фоне появления новых штаммов вируса. "Нам ни в коем случае нельзя расслабляться. Я об этом говорю каждый день своей команде, системе здравоохранения", - сказал он.

Дмитрий Пиневич уверен в необходимости продолжения вакцинации: "Основная задача, которая сейчас стоит, - вакцинироваться".

Министр здравоохранения отметил, что, независимо от штамма, вакцинация является наиболее эффективным средством для профилактики заболеваемости. Это, по его словам, подтверждается историей и опытом борьбы с другими болезнями. "Все вакцины, сформированные на основе уханьского штамма, показали свою эффективность, в том числе в нашей стране", - обратил внимание Дмитрий Пиневич.

Он признал, что какой-то отрицательный эффект от вакцинации может быть, связанный с легкими осложнениями в виде температуры или порой аллергическими реакциями. Однако это ни в коей мере не идет в сравнение с угрозами от заболевания непосредственно самим коронавирусом, подчеркнул глава Минздрава. Практика показывает, что вакцинированных крайне мало среди тех, кто в случае заболевания нуждается в госпитализации.-0-