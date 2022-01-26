Пиневич обсудил возможность получения Беларусью лицензии для производства препарата против COVID-19

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В постпредстве Беларуси при отделении ООН в Женеве состоялась встреча министра здравоохранения Дмитрия Пиневича с исполнительным директором Патентного пула лекарственных средств Чарльзом Гором. Во встрече также принял участие постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.

В ходе встречи обсуждены перспективы включения Беларуси в лицензионные продукты Патентного пула, обеспечивающие расширение доступа к высокоэффективным лекарственным препаратам по льготным ценам, в том числе против COVID-19. На встрече также шли переговоры о возможности включения Беларуси в лицензию для производства и реализации первого эффективного перорального препарата против COVID-19 - Молнупиравира.

Фото Минздрава

Как было отмечено на встрече, в 2020 году было заключено соглашение добровольного лицензирования, в соответствии с которым Республика Беларусь на льготных условиях получила доступ к дженерику лекарственного препарата Долутегравир, рекомендованному ВОЗ в качестве препарата первой линии для лечения ВИЧ, а также ДТГ-содержащим комбинациям лекарств. Беларусь включена в это соглашение в порядке исключения, поскольку является страной с доходом выше среднего. "Достижению этого соглашения предшествовала длительная подготовительная работа специалистов Миниздрава при содействии Постпредства Беларуси в Женеве с Патентным пулом, ВОЗ и ЮНЭЙДС", - подчеркнул Дмитрий Пиневич.

Еще одно важное направление деятельности пула - содействие включению стран в клинические исследования по новым лекарственным средствам. Участие страны в клинических исследованиях по конкретным препаратам впоследствии может значительно упростить доступ к новым препаратам за приемлемую цену. Так, например, пул расширяет сферу деятельности и кроме сотрудничества в сфере ВИЧ, туберкулеза и вирусных гепатитов ведет переговоры с компаниями-производителями оригинальных лекарственных средств для лечения диабета, онкологических и кардиологических заболеваний, гепатита С. В апреле 2020 года Патентный пул объявил о готовности включить в список лицензионных продуктов препараты для лечения COVID-19. В связи с этим Беларусь будет продолжать взаимодействие с пулом, в том числе и сотрудничество по препаратам против гепатита С.

Патентный пул лекарственных средств - общественная организация в области здравоохранения, созданная в 2010 году под эгидой ЮНИТЭЙД. Основное направление работы организации - заключение лицензионных соглашений с фармакологическими компаниями на использование прав интеллектуальной собственности на производство лекарственных препаратов для лечения ВИЧ/СПИД, туберкулеза и гепатита C по льготным ценам. Далее в эти лицензионные продукты по согласованию с производителями включаются конкретные страны с низким и средним уровнем доходов.

Дмитрий Пиневич на этой неделе находится в Женеве (Швейцария) и принимает участие в работе в работе 150-й сессии Исполкома ВОЗ.-0-