Пиневич отметил роль представителя ВОЗ в создании здравосохраняющей среды

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич сегодня встретился с официальным представителем Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыром Бердыклычевым в связи с завершением его работы на данном посту, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Пиневич считает очень плодотворной работу со Всемирной организацией здравоохранения в целом, Европейским бюро ВОЗ. В этой связи он отметил, в частности, сотрудничество по борьбе с неинфекционными заболеваниями, направления которой отражены в госпрограмме "Здоровье народа и демографическая безопасность". Совместно с ВОЗ проводилось исследование "Распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний в Беларуси STEPS 2016-2017". По словам и.о.министра, результаты позволили пересмотреть подходы к той или иной проблеме.

На встрече отмечена роль ВОЗ в создании в Беларуси здравосохраняющей среды, внедрении международных подходов. Результатом этой работы стала, в частности, выработка политики по борьбе со злоупотреблением алкоголем и табаком.

Дмитрий Пиневич особо подчеркнул заслуги ВОЗ в противодействии коронавирусной инфекции, важность предоставления стране актуальной информации.

Батыр Бердыклычев в свою очередь заметил, что почти 4,5 года на этом посту были очень насыщенными и пролетели как один день. "Это самые яркие и в профессиональном плане интересные годы работы, - сказал он. - Много было сделано, в том числе благодаря отношению с вашей стороны, готовности к диалогу и профессионализму".

Успешно реализованы программы. Беларусь в течение ряда лет защищает свой статус страны, элиминировавшей передачу ВИЧ­инфекции и сифилиса от матери ребенку. Ведется межсекторальный стратегический диалог по вопросу регулирования в отношении табачной и алкогольной продукции. "Конечно, за год-два это сложно сделать, это продолжительная работа, которая, я уверен, будет продолжена", - сказал он.

Батыр Бердыклычев отметил успехи в борьбе с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. По его словам, Беларусь является лидером во внедрении новых противотуберкулезных препаратов. Кроме того, на базе РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии удалось открыть сотрудничающий центр ВОЗ по внедрению новых препаратов и режимов для лечения мультирезистентного туберкулеза и туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью. Значительный прогресс достигнут в обеспечении универсального доступа к лечению ВИЧ-инфекции.

Стороны отметили высокий уровень сотрудничества, который сложился между страновым офисом ВОЗ и специалистами системы здравоохранения страны, Министерством здравоохранения. Прозвучали слова благодарности за совместную работу и выражена надежда, что эффективное взаимодействие будет продолжено и далее.

За личный вклад в укрепление и расширение сотрудничества между Беларусью и ВОЗ Батыр Бердыклычев награжден почетной грамотой Министерства здравоохранения.-0-