Пиневич: пандемия не остановила модернизацию белорусского здравоохранения

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавирусной инфекции не остановила модернизацию белорусского здравоохранения, сообщил министр Дмитрий Пиневич в программе "Вопрос номер один" на телеканале"Беларусь 1", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Пиневич напомнил, что 2020 год был тяжелым, но 2021-й оказался еще сложнее. "Мы столкнулись (с пандемией. - Прим. БЕЛТА) в полной мере. Весной еще так, но осенняя волна испытала нас на прочность. В это время, казалось бы, мы должны были думать только о пандемии, но давайте вспомним, сколько мы открывали медицинских центров", - заметил он.

В частности, с участием главы государства на базе Могилевской областной клинической больницы открылся кардиоцентр. В декабре прошлого года в Бресте открыли новый лечебный корпус детской областной больницы. "Примерно 40 объектов. Я не называю компьютерные томографы - начиная от Калинковичей и заканчивая Гомелем", - уточнил министр здравоохранения.

По словам Дмитрия Пиневича, продолжается плановое, поступательное движение в плане усиления материально-технической базы, переоснащения, модернизации белорусского здравоохранения. "И что очень важно, это происходит в рамках пандемии не прерываясь", - заметил он.

"Как правило, мы не строим новых объектов, мы модернизируем существующие. Кстати, об этом также говорил глава государства", - заключил Дмитрий Пиневич.-0-