Пиневич: созданный запас кислорода рассчитан на два месяца пиковых нагрузок

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Созданный запас кислорода позволит пережить пиковые нагрузки в течение двух месяцев, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в программе "Вопрос номер один" на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил министр, на пиках последней, наиболее тяжелой, волны в плане расхода медицинского кислорода "ходили по грани". Его расход был настолько высок, что приходилось задействовать мощности промышленности. "Даже были дни, когда чуть ли не держали на голодном пайке промышленность", - отметил Дмитрий Пиневич.

Сейчас, по его словам, создан запас кислорода, который позволяет пережить пиковые нагрузки в течение двух месяцев, что вполне достаточно. Как показал опыт, в среднем подъем заболеваемости коронавирусом длится два месяца, а наиболее пиковые значения регистрируются примерно месяц.

Более того, при реконструкции, капремонтах существующих медцентров и при строительстве новых кислород подводят к каждой койке, напомнил министр.

Что касается лекарственного обеспечения в стационарном звене, анализ идет по каждой позиции. Регионы ежедневно, включая субботу и воскресенье, отчитываются о запасах по тем или иным препаратам. "При этом у меня лежит график поставки медикаментов - и тех, которые производятся на белорусских предприятиях, и импортируемых, что позволяет поддерживать не менее чем месячный-полуторамесячный запас по каждому направлению", - отметил Дмитрий Пиневич. "Запасы защитных средств исчисляются месяцами", - уточнил он.

Дмитрий Пиневич подчеркнул, что в Беларуси не ожидают взрывного роста числа госпитализаций, но к этому готовы.-0-

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