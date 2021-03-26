Пиневич: первый образец белорусской вакцины может появиться к концу августа

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый образец белорусской вакцины может появиться к концу августа. Об этом сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич после встречи с главой государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил Дмитрий Пиневич, производство вакцины можно разбить на несколько этапов: сперва необходимо получить так называемую вакцину в пробирке, затем масштабировать ее до опытно-промышленной партии, и только после испытаний начнется промышленное производство.

"Поэтому конец августа - мы думаем о кандидатном варианте, конец года - мы думаем об опытно-промышленной партии, которую пустим на все контроли. Следующий год - это уже выход на промышленную масштабизацию", - сказал министр.-0-