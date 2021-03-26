Лукашенко: дело чести Минздрава и НАН в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину от COVID-19

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что получение собственной, отечественной вакцины от COVID-19 является делом чести руководства Минздрава и Национальной академии наук. При этом такая вакцина должна быть самой лучшей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с министром здравоохранения Беларуси Дмитрием Пиневичем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отечественная вакцина - дело чести Гусакова и Пиневича, Минздрава и Национальной академии наук, в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую - потому что опыт уже есть. И у россиян, и у европейцев, и у китайцев, у индусов. Много кто уже производит эти вакцины. Мы уже кое-что знаем, мы не на голом месте это делаем", - заявил глава государства.

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Дмитрий Пиневич