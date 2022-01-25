Пиневич поблагодарил сотрудников Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич наградил Почетными грамотами сотрудников Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Фото Минздрава

Торжественная церемония состоялась в Женеве, где Дмитрий Пиневич принимает участие в работе 150-й сессии Исполкома ВОЗ.

Валерия Гришечкина, Нино Мдивани и Ганна Болоховец работают по проектам Глобального фонда и связаны с реализацией мероприятий как по основной деятельности, так и по борьбе с COVID-19. На 2022-2024 годы фонд выделил Беларуси очередной грант на более чем $30 млн. За период сотрудничества (с 2004 года) в Беларусь привлечено финансирование на более чем $135 млн.

В 2020 году фонд оказал поддержку странам по борьбе с COVID-19: Беларуси выделено около $1,2 млн, в 2021 году - $8,410 млн.

Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией - международная неправительственная организация. Основная цель деятельности - привлечение и последующее распределение ресурсов для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.-0-