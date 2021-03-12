Пиневич: с 15 марта начнется более интенсивная вакцинация от COVID-19

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12 марта 2021, 12:36

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12 марта, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Со следующей недели в Беларуси начнется более интенсивный период вакцинации от COVID-19. Прививка станет доступной для более широкого круга людей. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"На следующей неделе (с 15 марта. - Прим. БЕЛТА) мы начинаем вакцинацию более интенсивно - впервые начнут прививаться более 90 тыс. человек. Уже завершили вакцинацию 20 тыс. человек, и 10 тыс. будет во второй этап. То есть у нас будет 120 тыс. вакцинированных", - рассказал министр. По его словам, в ближайшее время в Беларусь поступит 100 тыс. доз российской вакцины.

"Конец марта - апрель - это тот период, когда вакцинация выйдет за пределы тех контингентов, которые мы обозначали сразу: работники медицинские, социальные, торговые, транспортные", - отметил Дмитрий Пиневич. Он пояснил, что помимо медработников в первую очередь будут прививать сотрудников образования и органов социальной защиты, особенно тех, кто работает в интернатах для пожилых людей с круглосуточным пребыванием. Этот уязвимый контингент необходимо обезопасить в первую очередь, убежден министр. "С учетом того, что применяемые вакцины (и российская, и инактивированная китайская) имеют показания "60 плюс", будем смотреть (возможность вакцинировать. - Прим. БЕЛТА) и контингенты пожилого населения, наших бабушек и дедушек", - сказал Дмитрий Пиневич.-0-

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вакцинация здравоохранение Пиневич
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