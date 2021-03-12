Пиневич о выявлении британского штамма коронавируса: не вижу причин для паники

12 марта, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич не видит причин для паники по поводу выявления в Беларуси первых пациентов с так называемым британским штаммом коронавируса. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Характеризуя ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, министр сказал, что она развивается в пределах сделанного ранее прогноза.

"Британский штамм, как и другие штаммы, должен был прийти в популяцию эпидемических штаммов нашей страны. Я не вижу причин для паники", - отметил руководитель Минздрава.

По его словам, по данному штамму коронавируса идет противоречивая информация. Те пациенты в Беларуси, у которых он был выявлен, болеют не тяжело и не находятся на стационарном лечении.

"Это не означает то, что мы не должны прогнозировать рост заболеваемости. Но он в большей степени связан с весенним подъемом, наслаивающимся на обычные сезонные заболевания, которые характерны для нашей страны", - прокомментировал ситуацию министр.

Однако пока такого роста заболеваемости в Беларуси не наблюдается. "По уровню заболеваемости мы примерно ниже на 40% от осеннего пика, если анализировать по тяжелым и средним случаям, когда попадают на госпитализацию, - подчеркнул Дмитрий Пиневич. - Мы готовы, мы не ослабляем все режимные мероприятия, касающиеся респираторного этикета. Рекомендации по соблюдению масочного режима останутся до летнего сезона, а может быть и более".-0-