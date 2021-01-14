Пиневич: система здравоохранения функционирует и финансируется бесперебойно

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система здравоохранения функционирует и финансируется бесперебойно. Об этом заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Система здравоохранения функционирует и финансируется бесперебойно, - считает Дмитрий Пиневич. - И при всех проблемах, которые мы сегодня обсуждаем, в том числе ковидная ситуация, система здравоохранения не дала сбоев. Это самое основное".

Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание, на котором были обсуждены изменения в законы о здравоохранении и об оказании психологической помощи. После рассмотрения этих вопросов Дмитрий Пиневич доложил главе государства о ситуации с COVID-19. Министр рассказал о текущей ситуации и прогнозе. Кроме того, он показал график заболеваемости ОРВИ и пневмонией.

"Мы не тотально, но начали перепрофилировать коечный фонд в обратную сторону. В Минске заработал второй родильный дом. Мы перестали госпитализировать (больных с коронавирусом. - Прим. БЕЛТА) в гинекологическую больницу", - отметил Дмитрий Пиневич.

К привычному режиму работы возвращается и Республиканская больница медицинской реабилитации в Аксаковщине. Она была задействована для лечения ковидных пневмоний. Сейчас там уже вернулись к реабилитации пациентов после инсультов и операций на крупных суставах, сердце.

"Это то, что греет меня как профессионала. Очень хочется заниматься той работой, которой мы занимались до пандемии", - отметил министр.-0-