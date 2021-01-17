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17 января 2021, 19:57

Пиневич: тенденция к снижению заболеваемости пневмониями сохраняется

Дмитрий Пиневич. Фото из архива
Дмитрий Пиневич. Фото из архива
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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тенденция к снижению заболеваемости пневмониями сохраняется. Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Мы с удовлетворением констатируем, что и до наступления праздников, и сейчас сохраняется тенденция по достаточно значимому снижению случаев фиксации заболеваемости пневмониями. Эта тенденция довольно устойчивая. Однако с начала или середины февраля мы можем увидеть их небольшой рост, потому что в это время наблюдается традиционное увеличение сезонных заболеваний, связанных с гриппом и другими заболеваниями этой группы, - сказал Дмитрий Пиневич. - В свою очередь этот рост может быть сглажен, так как более 40% населения было своевременно привито против гриппа. Причем никого не нужно было упрашивать, излишне информировать - все шли прививаться самостоятельно. Те, кто не имел противопоказаний к вакцинации и подходил под наши критерии, были провакцинированы".

Говоря о вакцинации против коронавируса, министр отметил, что подписан контракт на 170 тыс. вакцин "Спутник V". "Это первая партия вакцин, которая к нам поступила. Она соответствующим образом разбита на несколько мелких партий. До нового года поступило 20 тыс. вакцин, была пройдена проверка качества их безопасности. Сейчас мы продолжаем прививать медицинских работников. Ожидаем, что в ближайшее время поступит следующая партия, и вакцинировать начнут и педагогов. В I квартале этого года мы должны выпустить уже под белорусским брендом вакцину "Спутник V" совместно с российскими коллегами на мощностях отечественного фармпредприятия "Белмедпрепараты", - пояснил он.

На вопрос, когда любой желающий сможет получить вакцину, Дмитрий Пиневич ответил: "Я думаю, это будет возможно примерно с апреля: когда мы закончим вакцинировать уязвимые и контролируемые группы населения (медработники, педагоги, сотрудники транспорта, торговли, работники СМИ), тогда начнем работать и по другим группам".-0-

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