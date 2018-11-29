Пиневич: в Беларуси кардинально улучшилась диагностика ВИЧ-инфицированных

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси кардинально улучшилась диагностика ВИЧ-инфицированных. Это в беседе с корреспондентом БЕЛТА отметил первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Пройти тестирование, в том числе анонимное, сегодня можно в любом лечебном учреждении Беларуси, где есть процедурный кабинет. Ежегодно в организациях здравоохранения страны тестируются на ВИЧ более 1 млн человек - 13,2% населения. В алгоритм диагностики в качестве скринингового теста включено использование экспресс-теста по крови. Внедряется самотестирование: экспресс-тесты реализуются через аптечную сеть. Многие регионы республики проводят сплошное тестирование населения на ВИЧ-инфекцию.

Тем самым страна следует стратегии ЮНЭЙДС "90-90-90", где первая цифра обозначает, что 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать свой ВИЧ-статус. "Поэтому в ближайшие год-два мы будем иметь некоторый прирост выявленных ВИЧ-инфицированных. Он связан с теми случаями, которые ранее нам были неизвестны", - добавил Дмитрий Пиневич.

Если еще несколько лет назад в регистре было 15 тыс. пациентов с ВИЧ (а расчетная цифра с учетом незарегистрированных случаев составляла около 35 тыс.), то сегодня в регистре свыше 20 тыс. пациентов (а расчетная цифра всего 26 тыс.). "Наша задача - сократить разрыв между расчетными цифрами и цифрами в регистре до минимума. Это будет свидетельствовать о том, что мы достигли ситуации, когда практически все пациенты с ВИЧ выявлены. В соответствии со стратегией ЮНЭЙДС следующим шагом станет достижение второго показателя: 90% выявленных пациентов должны получать специфическое лечение", - сказал первый замминистра.

По его словам, в стране для этого есть необходимые отечественные препараты, проводятся переговоры по снижению стоимости лекарственных средств. В Минздраве уверены, что благодаря этому удастся решить и третью задачу, когда у 90% людей, получающих лечение, будет достигнут неопределяемый уровень вирусной нагрузки. В результате люди с ВИЧ перестанут быть источником инфекции для окружающих, благодаря чему удастся снизить количество новых случаев ВИЧ-инфицирования.

Как отметил Дмитрий Пиневич, сегодня корректнее было бы сравнивать данные по Беларуси с данными по странам Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), а не географически с Европой. Эпидемия ВИЧ-инфекции в Западной и Центральной Европе развивалась по-разному и совсем иначе - в постсоветских странах, регионе ВЕЦА, где основной уязвимой группой стали потребители инъекционных наркотиков и отмечался значительный рост случаев в 1990-х и 2000-х с выходом инфекции на широкую популяцию.

В странах Западной и Центральной Европы эпидемия до сих пор локализована в уязвимых группах, в основном среди мужчин, имеющих секс с мужчинами. Поэтому все международные организации, включая ВОЗ, разрабатывая свои программы по ВИЧ, включают Беларусь в регион ВЕЦА, а не по географическому принципу в Европу. Из четырех стран ВЕЦА, вошедших в список Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) (Беларусь, Молдова, Украина, Россия) Беларусь не является лидером.

Правильно сравнивать ситуацию в стране в настоящем и прошлом в связи с реально достигнутыми успехами. В течение последних трех лет в стране выявляется в среднем 2,5 тыс. новых случаев ежегодно, в то время как в большинстве стран региона ВЕЦА до сих пор наблюдается рост числа новых случаев. В Беларуси показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией по состоянию на 1 ноября составляет 20,5 на 100 тыс. населения, что соответствует уровню заболеваемости за аналогичный период прошлого года. Стабилизация достигнута в результате огромной работы, в том числе с уязвимыми группами. Например, эффективно работают программы снижения вреда от инъекционного наркопотребления. Работает система госсоцзаказа, когда государство финансирует работу общественных организаций, вовлекая пациентские сообщества в решение их же проблем.-0-