Пиневич: в Беларуси на развитие кардиологической службы направляются огромные ресурсы

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на развитие кардиологической службы направляются огромные ресурсы, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время второго съезда Евразийской аритмологической ассоциации и восьмого съезда кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Структура кардиологической службы у нас выстроена в отечественной системе здравоохранения. И туда направляются огромные ресурсы исходя из того, что болезни системы кровообращения были, есть и останутся определяющими в формировании нашего общего здоровья", - сказал Дмитрий Пиневич.

По его словам, в следующем году закончится строительство мощнейшего корпуса РНПЦ "Кардиология". "В ближайшее время мы откроем новый корпус трансплантологии Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, в котором тоже есть мощная кардиохирургическая служба. На очень высоком уровне, как инновационный центр, работает Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента. В планах - построить (и уже этот вопрос согласован) новый корпус кардиохирургии в Минской областной больнице, а в Могилевской областной больнице мы в ноябре откроем также новый корпус. Это очень важный компонент в ресурсном наполнении. Более того, напоминаю, что в рамках проекта по ускоренному развитию городов (их у нас 12) мы в каждом из них выстраиваем ангиографические центры так называемые, ангиографические лаборатории, где оказывается прежде всего помощь пациентам с острым коронарным синдромом, который является определяющим, к сожалению, в печальных исходах у лиц среднего возраста", - отметил министр.

Второй съезд Евразийской аритмологической ассоциации и восьмой съезд кардиологов, кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов Беларуси проходят 16-17 сентября в Белорусском государственном медицинском университете. Участвуют специалисты из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Литвы, Канады, Аргентины и других стран.

На пленарном заседании прозвучат доклады докторов медицинских наук из Беларуси, России и Украины по современной тактике лечения фибрилляции предсердий, стратификации риска и профилактике внезапной сердечной смерти, повышению эффективности лечения хронической сердечной недостаточности, в том числе хирургическому лечению, тактике защиты органов-мишеней в период пандемии COVID-19. Пройдет Конкурс молодых ученых имени академика Г.И.Сидоренко "Вперед к познаниям, молодежь!".

Организовали мероприятие Евразийская аритмологическая ассоциация, Министерство здравоохранения Беларуси, Республиканский научно-практический центр "Кардиология", Белорусский государственный медицинский университет.-0-