Пиневич: в Беларуси располагают всеми возможностями для обнаружения омикрон-штамма

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси располагают всеми возможностями для обнаружения омикрон-штамма, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в полной мере готовы найти этот штамм, если он будет. Напомню, когда появился дельта-штамм, мы тот же час об этом сообщили", - сказал Дмитрий Пиневич.

Министр отметил, что подход к омикрон-штамму должен быть таким же, как и к дельте. "То есть мы должны понимать, что вакцинация является эффективной и против этого штамма", - добавил он.

"Я отслеживаю информацию из всех источников. Я не видел ни одного источника, где бы говорилось, что омикрон обходит существующие вакцины в большей степени, чем дельта", - сказал Дмитрий Пиневич.-0-