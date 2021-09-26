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26 сентября 2021, 16:36

Пиневич: в Беларуси все тяжелые случаи COVID-19 наблюдаются у непривитых пациентов

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26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси все тяжелые случаи COVID-19 - это непривитые пациенты. Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время мониторинга работы красных зон 6-й больницы Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Минздрава.

"Сейчас мы наблюдаем рост заболеваемости COVID-19. Посещая больницы, мониторинговые группы отмечают смещение заболеваемости в сторону более молодых. И я хочу подчеркнуть, что все тяжелые случаи COVID-19 (пациенты на ИВЛ и нуждающиеся в интенсивной терапии) - это непривитые от коронавируса. Мы должны понимать, что с учетом значительной роли дельта-штамма в структуре заболеваемости COVID-19 сохраняет принципиальную значимость вакцинация. Не важно, какую вакцину выберет гражданин, важно дать организму дополнительную защиту против этого тяжелого инфекционного заболевания", - подчеркнул министр.

Также глава ведомства обсудил сегодня с заместителем председателя Комитета по здравоохранению Павлом Удотом, главврачом 6-й больницы Игорем Юркевичем, главным внештатным анестезиологом-реаниматологом Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игорем Ялонецким, заведующим отделением анестезиологии и реанимации Дмитрием Рыковским новые предложения по работе реанимационных в красных зонах, особенности ведения тяжелых пациентов с дельта-штаммом, наличие лекарственных средств, кислородной поддержки и другие вопросы.-0-

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