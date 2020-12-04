"Планы на Новый год? Переезд в свою квартиру!" Счастливые истории декабрьских победителей игры "Удача в придачу!"

Молодой семье пришлось бы долго копить деньги на свою квартиру, но помогла удачная покупка в "Евроопт"!

Наступил долгожданный, волшебный, снежный декабрь! А вместе с ним и самое чудесное время накануне новогодних и рождественских праздников, когда возможно все. Загадывайте самое заветное желание, пишите письмо Деду Морозу, составляйте план исполнения своей мечты на 2021 год... И не забудьте, делая покупки в магазинах "Евроопт", дискаунтерах "Хит!" или онлайн-гипермаркете "Е-доставка" к праздничному столу, забросить в корзинку "товар удачи". Быть может, ваше желание исполнится гораздо быстрее, чем вы думаете!

Именно так получилось у победителей 149-го тура игры "Удача в придачу!", розыгрыш призов которого состоялся в первый день зимы в минском гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской, 6. В разные города и деревни нашей страны разлетелось более 10 000 призов. А четырех участников игры ждали самые яркие и потрясающие эмоции: они выиграли суперпризы и уже 3 декабря собрались в студии игры, чтобы в торжественной обстановке стать их полноправными обладателями.

Главные победители 149-го тура игры "Удача в придачу!" получили свои призы 3 декабря в Минске

Ключи от квартиры в престижном районе Минска вручены Андрею Кульше, машинисту экскаватора из агрогородка Рованичи в Червенском районе. Обладателем 50 000 рублей стал Александр Бунин, директор фирмы из Минска. А Мария Калинова из Светлогорска и Екатерина Пракапеня из Минска получили отличную прибавку к пенсии, выиграв 40 000 и 30 000 рублей соответственно. Очень кстати накануне больших праздников!

Кстати, определить победителей 149-го тура помог народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

Разыграть призы помог народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный

– Настроение очень хорошее! Вы знаете, когда люди выигрывают большие деньги, когда на кону квартира, это создает только положительные эмоции, потому что кто-то станет по-настоящему счастливым, – поделился своими эмоциями знаменитый дрессировщик во время розыгрыша. – Мне кажется, мы с вами выполняем основную функцию: хлеба и зрелищ народу. Позади нас "хлеб" – продуктовый магазин, а зрелища – это то, что мы с вами создаем. И хорошо, что у нас с вами это получается!

Звездному гостю понравилась идея игры "Удача в придачу!", когда благодаря покупке простых товаров можно выиграть крупные призы.

– Я убежден, что многие будут заимствовать эту идею! Потому что, во-первых, она работает, а во-вторых, она уже имеет серьезные традиции, – отметил Эдгард Запашный. – А вообще прелесть этой игры как раз в том, что повезти может каждому – это не зависит от того, сколько денег ты потратил.

Давайте узнаем, как выигранные накануне Нового года призы помогут счастливчикам 149-го тура изменить жизнь к лучшему!

"Еще лет 10 пришлось бы копить, чтобы купить квартиру в Минске"

Андрей Кульша, машинист экскаватора из агрогородка Рованичи в Червенском районе Минской области, до сих пор не может поверить, что теперь он обладатель собственной квартиры в столице.

Ключи от жилья в столице Андрею Кульше вручил руководитель пресс-службы сети "Евроопт" Егор Хрусталев

– Мы в Минске в общежитии живем от работы, и нам жилье очень кстати. Копили на свою квартиру, но еще лет 10 как минимум пришлось бы собирать, чтобы купить квартиру в столице. Уже даже начали подыскивать что-то в пригороде, чтобы было дешевле. И тут такая новость! – рассказывает с волнением победитель.

Сразу после вручения ключей Андрей вместе с супругой Светланой и маленьким сыном отправился в выигранную квартиру на улице Аэродромной в жилом комплексе Minsk World, чтобы увидеть все своими глазами.

Получив ключи, молодая семья отправилась на улицу Аэродромная, чтобы лично оценить свой будущий дом!

– Классное настроение, все нравится! Конечно, мы даже не думали, что будем жить почти в центре Минска, где все будет рядом: садик, метро, парковка, магазины… Планировка у квартиры удобная, окна большие и кухня будет своя, не как в общежитии, – радуются Андрей и Светлана.

Все мысли у супругов только о предстоящем новоселье. Скоро их ожидает рождение второго ребенка, и решение жилищного вопроса стало настоящим предновогодним чудом!

Андрей Кульша: "Планировка у квартиры удобная, окна большие и кухня будет своя, не как в общежитии"

– Планы на Новый год? Переезд в свою квартиру! Я в отпуск как раз собираюсь, вот и займусь ремонтом, – с улыбкой говорит Андрей Кульша. – Мы считали, что такая удача – это один шанс из тысячи! Но в магазин все равно ходить нужно, покупать продукты. Вот мы и покупали с пользой. Желаем всем играть и выигрывать побольше!

"Я уже решил, что невезучий, и тут сразу 50 000 рублей!"

Минчанин Александр Бунин, директор небольшой частной фирмы, предпочитает заказывать все нужные товары с доставкой на дом – в онлайн-гипермаркете "Е-доставка". Результатом одной из таких покупок стали 50 000 рублей!

Счастливой для минчанина Александра Бунина стала покупка с доставкой на дом

– Покупка была на 150 рублей, и один из кодов сработал! – радуется он. – Мы периодически закупаемся так впрок в "Е-доставке". Удобно, что домой все привозят. Нравится сервис: все четко, понятно, быстро, никогда не подводили – что заказали, то и привезут. Магазин большой: можно дешевле выбрать товары, можно дороже, есть все нужное.

До этого Александру уже улыбалась удача: то 2 рубля выиграет, то 5, а самым крупным призом был сертификат на 10 рублей.

– Выигрывать удавалось, но последние выигрыши были два года назад. Я уже решил, что невезучий, и тут сразу 50 000 рублей. Всей семьей кричали "Ура!" – улыбается победитель. – Вы представляете, я ведь до этого общался с людьми, которые выиграли машину в этой игре. И мне не верилось, что это реальные люди, которые выиграли крупный приз. А теперь я сам такой победитель!

Уже много раз покупки, сделанные онлайн, приносили победу в игре "Удача в придачу!". В копилке призов интернет-покупателей 7 столичных квартир, 57 автомобилей, а также крупные денежные суммы от 30 000 до 120 000 рублей. И этот список продолжает пополняться!

"Звонок в дверь – и соседи давай мне кричать: скорей включай телевизор!"

Мария Калинова из Светлогорска в Гомельской области проработала много лет на химическом производстве и уже давно находится на заслуженном отдыхе. Ее история о том, что удаче все возрасты покорны!

– Пока дети на работе, хожу по магазинам. Как только открылся у нас "Евроопт", так мы и играем. Сразу 5 рублей выиграла, потом 100 рублей. Недавно опять 10. И сейчас 10 рублей, а в финале – 40 000! Так что мне везет, – радуется победительница.

История Марии Калиновой из Светлогорска подтверждает: удаче все возрасты покорны!

О том, как узнала о выигрыше 40 000 рублей, Мария Ивановна вспоминает со смехом.

– Внучка пошла в магазин, идет обратно, а на лестнице ее уже соседи с выигрышем поздравляют. Все вместе звонят мне в дверь – и давай кричать: скорей включай телевизор. А тут еще звонок из Минска… Я даже растерялась! – рассказывает победительница. – Никогда в жизни не везло, и тут на старости лет такое! На что потрачу деньги? Может быть, внучке квартиру куплю или сыну помогу выплатить кредит за жилье. Такая сумма нам очень поможет!

"Мы хоть и не выигрывали, но постоянно "товары удачи" покупали, и вот удача дошла и до нас!"

Проработав 43 года воспитательницей в детском саду, Екатерина Пракапеня из Минска даже не надеялась, что получит такую неожиданную "прибавку" к пенсии, как выигранные 30 000 рублей!

Екатерина Пракапеня из Минска всю жизнь проработала в детском саду и 30 000 рублей стали для нее неожиданной "прибавкой" в пенсии!

– Почти с начала игры участвуем, но больше 10 рублей выиграть до этого не получалось. Были дома с мужем, он смотрел фильм, и тут звонок на телефон, а потом и сообщение пришло. Какой была реакция на новость? И верили, и не верили. Хотя мы, когда едем в "Евроопт", берем "товары удачи" постоянно. Каждый раз 3-4 кода получается. И вот удача дошла и до нас!

Как признается Екатерина Степановна, на выигранные 30 000 рублей уже большие планы.

– У меня два внука-студента учатся на платном и двое маленьких внуков. Так что деньги только так идут! Может и себе что-нибудь оставим, надо же и себя порадовать. И будем, конечно, в новогоднем туре участвовать обязательно!

Трехкомнатная квартира и более 20 000 денежных призов! Участвуйте в новогоднем розыгрыше с Дмитрием Колдуном!

Хотите, чтобы волшебные перемены вошли и в вашу жизнь? Тогда обязательно участвуйте в праздничном 150-м туре игры "Удача в придачу!", призы которого будут разыграны уже в новом 2021 году!

В невероятно волшебной атмосфере 3 января самого удачливого покупателя найдет ТРЕХКОМНАТНАЯ квартира в Минске. А поможет разыграть главный приз популярный белорусский певец и композитор Дмитрий Колдун!

Также будут разыграны крупные денежные суммы – 30 000, 40 000 и 50 000 рублей. И еще 20 тысяч других денежных призов!

Трехкомнатную квартиру в новогоднем туре разыграет Дмитрий Колдун. Покупайте "товары удачи" и загадывайте желание!

Розыгрыш призов 150-го тура игры "Удача в придачу!" состоится в минском гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской, 6 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало ровно в 18:20.

Так что, закупаясь к новогодним праздникам в магазинах "Евроопт", дискаунтерах "Хит!", а также онлайн-гипермаркете "Е-доставка", не забудьте забросить в свою корзинку "товары удачи"! Игровой код начислят за каждые 2 рубля стоимости "товаров удачи" с учетом вашей скидки по дисконтной программе "Е-плюс". Важно: если вы ранее не были зарегистрированы в игре, нужно пройти регистрацию в разделе "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by.

Также до 17 января 2021 года во всех гипермаркетах и супермаркетах "Евроопт" проходит акция "Лесная Семейка", во время которой можно собрать коллекцию из 7 мягких елочных игрушек – персонажей сказочной белорусской пущи. Получив 7 наклеек за свои покупки, вы сможете приобрести любую игрушку всего за 4 рубля 99 копеек!

Одна наклейка будет выдана за каждые полные 15 рублей в чеке с картой "Е-плюс" (без учета стоимости алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива и табачных изделий). Дополнительные наклейки можно получить за покупку товаров-партнеров. Максимальное количество наклеек за покупки в одном чеке составляет 15 штук.

Собирайте "Лесную Семейку" – украшайте елку и поздравляйте близких с новогодними праздниками с помощью мобильного приложения!

Также все желающие могут скачать в App Store и в Google Play мобильное приложение "Лесная Семейка". С его помощью можно сделать селфи в яркой новогодней рамке или создать поздравление для своих близких с участием сказочных зверят! В планах у "Лесной Семейки" проведение творческого конкурса с ценными призами и многое другое. Следите за новостями на сайте evroopt.by.

И не забудьте загадать желание, забросив в корзинку "товар удачи"! В Новый год все может случиться!

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