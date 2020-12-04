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04 декабря 2020, 08:30

"Планы на Новый год? Переезд в свою квартиру!" Счастливые истории декабрьских победителей игры "Удача в придачу!"

Молодой семье пришлось бы долго копить деньги на свою квартиру, но помогла удачная покупка в "Евроопт"!
Молодой семье пришлось бы долго копить деньги на свою квартиру, но помогла удачная покупка в "Евроопт"!

Наступил долгожданный, волшебный, снежный декабрь! А вместе с ним и самое чудесное время накануне новогодних и рождественских праздников, когда возможно все. Загадывайте самое заветное желание, пишите письмо Деду Морозу, составляйте план исполнения своей мечты на 2021 год... И не забудьте, делая покупки в магазинах "Евроопт", дискаунтерах "Хит!" или онлайн-гипермаркете "Е-доставка" к праздничному столу, забросить в корзинку "товар удачи". Быть может, ваше желание исполнится гораздо быстрее, чем вы думаете!

Именно так получилось у победителей 149-го тура игры "Удача в придачу!", розыгрыш призов которого состоялся в первый день зимы в минском гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской, 6. В разные города и деревни нашей страны разлетелось более 10 000 призов. А четырех участников игры ждали самые яркие и потрясающие эмоции: они выиграли суперпризы и уже 3 декабря собрались в студии игры, чтобы в торжественной обстановке стать их полноправными обладателями.

Главные победители 149-го тура игры "Удача в придачу!" получили свои призы 3 декабря в Минске
Главные победители 149-го тура игры "Удача в придачу!" получили свои призы 3 декабря в Минске

Ключи от квартиры в престижном районе Минска вручены Андрею Кульше, машинисту экскаватора из агрогородка Рованичи в Червенском районе. Обладателем 50 000 рублей стал Александр Бунин, директор фирмы из Минска. А Мария Калинова из Светлогорска и Екатерина Пракапеня из Минска получили отличную прибавку к пенсии, выиграв 40 000 и 30 000 рублей соответственно. Очень кстати накануне больших праздников!

Кстати, определить победителей 149-го тура помог народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

Разыграть призы помог народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный
Разыграть призы помог народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный

– Настроение очень хорошее! Вы знаете, когда люди выигрывают большие деньги, когда на кону квартира, это создает только положительные эмоции, потому что кто-то станет по-настоящему счастливым, – поделился своими эмоциями знаменитый дрессировщик во время розыгрыша. – Мне кажется, мы с вами выполняем основную функцию: хлеба и зрелищ народу. Позади нас "хлеб" – продуктовый магазин, а зрелища – это то, что мы с вами создаем. И хорошо, что у нас с вами это получается!

Звездному гостю понравилась идея игры "Удача в придачу!", когда благодаря покупке простых товаров можно выиграть крупные призы.

– Я убежден, что многие будут заимствовать эту идею! Потому что, во-первых, она работает, а во-вторых, она уже имеет серьезные традиции, – отметил Эдгард Запашный. – А вообще прелесть этой игры как раз в том, что повезти может каждому – это не зависит от того, сколько денег ты потратил.

Давайте узнаем, как выигранные накануне Нового года призы помогут счастливчикам 149-го тура изменить жизнь к лучшему!

"Еще лет 10 пришлось бы копить, чтобы купить квартиру в Минске"

Андрей Кульша, машинист экскаватора из агрогородка Рованичи в Червенском районе Минской области, до сих пор не может поверить, что теперь он обладатель собственной квартиры в столице.

Ключи от жилья в столице Андрею Кульше вручил руководитель пресс-службы сети "Евроопт" Егор Хрусталев
Ключи от жилья в столице Андрею Кульше вручил руководитель пресс-службы сети "Евроопт" Егор Хрусталев

– Мы в Минске в общежитии живем от работы, и нам жилье очень кстати. Копили на свою квартиру, но еще лет 10 как минимум пришлось бы собирать, чтобы купить квартиру в столице. Уже даже начали подыскивать что-то в пригороде, чтобы было дешевле. И тут такая новость! – рассказывает с волнением победитель.

Сразу после вручения ключей Андрей вместе с супругой Светланой и маленьким сыном отправился в выигранную квартиру на улице Аэродромной в жилом комплексе Minsk World, чтобы увидеть все своими глазами.

Получив ключи, молодая семья отправилась на улицу Аэродромная, чтобы лично оценить свой будущий дом!
Получив ключи, молодая семья отправилась на улицу Аэродромная, чтобы лично оценить свой будущий дом!

– Классное настроение, все нравится! Конечно, мы даже не думали, что будем жить почти в центре Минска, где все будет рядом: садик, метро, парковка, магазины… Планировка у квартиры удобная, окна большие и кухня будет своя, не как в общежитии, – радуются Андрей и Светлана.

Все мысли у супругов только о предстоящем новоселье. Скоро их ожидает рождение второго ребенка, и решение жилищного вопроса стало настоящим предновогодним чудом!

Андрей Кульша: "Планировка у квартиры удобная, окна большие и кухня будет своя, не как в общежитии"
Андрей Кульша: "Планировка у квартиры удобная, окна большие и кухня будет своя, не как в общежитии"

– Планы на Новый год? Переезд в свою квартиру! Я в отпуск как раз собираюсь, вот и займусь ремонтом, – с улыбкой говорит Андрей Кульша. – Мы считали, что такая удача – это один шанс из тысячи! Но в магазин все равно ходить нужно, покупать продукты. Вот мы и покупали с пользой. Желаем всем играть и выигрывать побольше!

"Я уже решил, что невезучий, и тут сразу 50 000 рублей!"

Минчанин Александр Бунин, директор небольшой частной фирмы, предпочитает заказывать все нужные товары с доставкой на дом – в онлайн-гипермаркете "Е-доставка". Результатом одной из таких покупок стали 50 000 рублей!

Счастливой для минчанина Александра Бунина стала покупка с доставкой на дом
Счастливой для минчанина Александра Бунина стала покупка с доставкой на дом

– Покупка была на 150 рублей, и один из кодов сработал! – радуется он. – Мы периодически закупаемся так впрок в "Е-доставке". Удобно, что домой все привозят. Нравится сервис: все четко, понятно, быстро, никогда не подводили – что заказали, то и привезут. Магазин большой: можно дешевле выбрать товары, можно дороже, есть все нужное.

До этого Александру уже улыбалась удача: то 2 рубля выиграет, то 5, а самым крупным призом был сертификат на 10 рублей.

– Выигрывать удавалось, но последние выигрыши были два года назад. Я уже решил, что невезучий, и тут сразу 50 000 рублей. Всей семьей кричали "Ура!" – улыбается победитель. – Вы представляете, я ведь до этого общался с людьми, которые выиграли машину в этой игре. И мне не верилось, что это реальные люди, которые выиграли крупный приз. А теперь я сам такой победитель!

Уже много раз покупки, сделанные онлайн, приносили победу в игре "Удача в придачу!". В копилке призов интернет-покупателей 7 столичных квартир, 57 автомобилей, а также крупные денежные суммы от 30 000 до 120 000 рублей. И этот список продолжает пополняться!

"Звонок в дверь – и соседи давай мне кричать: скорей включай телевизор!"

Мария Калинова из Светлогорска в Гомельской области проработала много лет на химическом производстве и уже давно находится на заслуженном отдыхе. Ее история о том, что удаче все возрасты покорны!

– Пока дети на работе, хожу по магазинам. Как только открылся у нас "Евроопт", так мы и играем. Сразу 5 рублей выиграла, потом 100 рублей. Недавно опять 10. И сейчас 10 рублей, а в финале – 40 000! Так что мне везет, – радуется победительница.

История Марии Калиновой из Светлогорска подтверждает: удаче все возрасты покорны!
История Марии Калиновой из Светлогорска подтверждает: удаче все возрасты покорны!

О том, как узнала о выигрыше 40 000 рублей, Мария Ивановна вспоминает со смехом.

– Внучка пошла в магазин, идет обратно, а на лестнице ее уже соседи с выигрышем поздравляют. Все вместе звонят мне в дверь – и давай кричать: скорей включай телевизор. А тут еще звонок из Минска… Я даже растерялась! – рассказывает победительница. – Никогда в жизни не везло, и тут на старости лет такое! На что потрачу деньги? Может быть, внучке квартиру куплю или сыну помогу выплатить кредит за жилье. Такая сумма нам очень поможет!

"Мы хоть и не выигрывали, но постоянно "товары удачи" покупали, и вот удача дошла и до нас!"

Проработав 43 года воспитательницей в детском саду, Екатерина Пракапеня из Минска даже не надеялась, что получит такую неожиданную "прибавку" к пенсии, как выигранные 30 000 рублей!

Екатерина Пракапеня из Минска всю жизнь проработала в детском саду и 30 000 рублей стали для нее неожиданной "прибавкой" в пенсии!
Екатерина Пракапеня из Минска всю жизнь проработала в детском саду и 30 000 рублей стали для нее неожиданной "прибавкой" в пенсии!

– Почти с начала игры участвуем, но больше 10 рублей выиграть до этого не получалось. Были дома с мужем, он смотрел фильм, и тут звонок на телефон, а потом и сообщение пришло. Какой была реакция на новость? И верили, и не верили. Хотя мы, когда едем в "Евроопт", берем "товары удачи" постоянно. Каждый раз 3-4 кода получается. И вот удача дошла и до нас!

Как признается Екатерина Степановна, на выигранные 30 000 рублей уже большие планы.

– У меня два внука-студента учатся на платном и двое маленьких внуков. Так что деньги только так идут! Может и себе что-нибудь оставим, надо же и себя порадовать. И будем, конечно, в новогоднем туре участвовать обязательно!

Трехкомнатная квартира и более 20 000 денежных призов! Участвуйте в новогоднем розыгрыше с Дмитрием Колдуном!

Хотите, чтобы волшебные перемены вошли и в вашу жизнь? Тогда обязательно участвуйте в праздничном 150-м туре игры "Удача в придачу!", призы которого будут разыграны уже в новом 2021 году!

В невероятно волшебной атмосфере 3 января самого удачливого покупателя найдет ТРЕХКОМНАТНАЯ квартира в Минске. А поможет разыграть главный приз популярный белорусский певец и композитор Дмитрий Колдун!

Также будут разыграны крупные денежные суммы – 30 000, 40 000 и 50 000 рублей. И еще 20 тысяч других денежных призов!

Трехкомнатную квартиру в новогоднем туре разыграет Дмитрий Колдун. Покупайте "товары удачи" и загадывайте желание!
Трехкомнатную квартиру в новогоднем туре разыграет Дмитрий Колдун. Покупайте "товары удачи" и загадывайте желание!

Розыгрыш призов 150-го тура игры "Удача в придачу!" состоится в минском гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской, 6 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало ровно в 18:20.

Так что, закупаясь к новогодним праздникам в магазинах "Евроопт", дискаунтерах "Хит!", а также онлайн-гипермаркете "Е-доставка", не забудьте забросить в свою корзинку "товары удачи"! Игровой код начислят за каждые 2 рубля стоимости "товаров удачи" с учетом вашей скидки по дисконтной программе "Е-плюс". Важно: если вы ранее не были зарегистрированы в игре, нужно пройти регистрацию в разделе "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by.

Также до 17 января 2021 года во всех гипермаркетах и супермаркетах "Евроопт" проходит акция "Лесная Семейка", во время которой можно собрать коллекцию из 7 мягких елочных игрушек – персонажей сказочной белорусской пущи. Получив 7 наклеек за свои покупки, вы сможете приобрести любую игрушку всего за 4 рубля 99 копеек!

Одна наклейка будет выдана за каждые полные 15 рублей в чеке с картой "Е-плюс" (без учета стоимости алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива и табачных изделий). Дополнительные наклейки можно получить за покупку товаров-партнеров. Максимальное количество наклеек за покупки в одном чеке составляет 15 штук.

Собирайте "Лесную Семейку" – украшайте елку и поздравляйте близких с новогодними праздниками с помощью мобильного приложения!
Собирайте "Лесную Семейку" – украшайте елку и поздравляйте близких с новогодними праздниками с помощью мобильного приложения!

Также все желающие могут скачать в App Store и в Google Play мобильное приложение "Лесная Семейка". С его помощью можно сделать селфи в яркой новогодней рамке или создать поздравление для своих близких с участием сказочных зверят! В планах у "Лесной Семейки" проведение творческого конкурса с ценными призами и многое другое. Следите за новостями на сайте evroopt.by.

И не забудьте загадать желание, забросив в корзинку "товар удачи"! В Новый год все может случиться!

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