Плательщикам транспортного налога в 2021 году нужно будет внести авансовый платеж до 15 декабря

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плательщикам транспортного налога в 2021 году нужно будет внести авансовый платеж не позднее 15 декабря. Об этом в интервью журналу "Финансы. Учет. Аудит" рассказал заместитель начальника отдела косвенного налогообложения, имущественных налогов и иных платежей главного управления налоговой политики и доходов бюджета Министерства финансов Максим Конюшко, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси с 1 января вместо государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении введен транспортный налог. Уплачиваться он будет без привязки к прохождению техосмотра.

"Поскольку нынешний год является переходным для внедрения системы взимания транспортного налога, то в течение него предусмотрены отдельные особенности. Одна из них - необходимость внести авансовый платеж не позднее 15 декабря 2021 года. Соответствующее извещение налоговые органы направят гражданам не позднее 1 ноября. При этом сумма авансового платежа по автомобилям составит Br29, а в отношении мотоциклов, прицепов, прицепов-дач - Br20. В 2022 году его зачтут при уплате налога за 2021-й с учетом фактического времени владения физлицами транспортными средствами", - рассказал Максим Конюшко.

Кроме того, налог не будет взиматься в отношении транспортных средств, снятых с учета с 1 января по 1 июля 2021 года. "Это необходимо в том числе для приведения соответствующей информационной базы в актуальное состояние. До указанной даты предполагается установление упрощенной процедуры снятия с учета транспортных средств, выбывших из дорожного движения", - добавил представитель Минфина.

Он также обратил внимание на то, что лица, заплатившие государственную пошлину за допуск к дорожному движению, освобождаются от уплаты транспортного налога до истечения срока ее действия.-0-