Пленум ВС обсуждает реализацию презумпции добросовестности налогоплательщика

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пленум Верховного суда обсуждает сегодня механизм реализации принципа презумпции добросовестности налогоплательщика, передает корреспондент БЕЛТА.

Предложить такой механизм разработчикам проекта постановления Пленума ВС позволил комплексный анализ содержащихся в налоговом законодательстве понятий. Заместитель председателя Верховного суда Юрий Кобец в беседе с журналистами напомнил, что принцип презумпции добросовестности налогоплательщика посредством распределения бремени доказывания предусмотрен в новой редакции Налогового кодекса. Контролирующие (надзорные) органы должны регулярно информировать бизнес о допустимых условиях налоговой оптимизации. К законопослушным налогоплательщикам корректировка налоговой базы по взаимоотношениям с недобросовестными контрагентами не применяется. Меры принимаются только в том случае, если доказано, что деловые партнеры действовали сообща.

Во время пленума

Внимание судов обращено на то, что исходя из презумпции добросовестности доказывать неисполнение или ненадлежащее исполнение налоговых обязательств должны уполномоченные на это органы.

Пленум Верховного суда обсуждает вопросы применения судами законодательства при рассмотрении экономических и гражданских дел, возникающих из налоговых правоотношений. Юрий Кобец рассказал о других важных акцентах. "Если при рассмотрении экономических или гражданских дел будут выявлены какие-либо пробелы или неточности в налоговом законодательстве, все решения должны приниматься в пользу налогоплательщиков", - проинформировал он.

Кроме того, внимание судов обращено на нюансы при проверке законности корректировки налоговой базы. По словам зампреда ВС, при оценке первичного бухгалтерского документа необходимо исходить не столько из его юридического содержания, сколько из экономического. Формальные нарушения не являются основанием для корректировки налоговой базы.

Во время пленума

Зампред Верховного суда подчеркнул, что вопросы применения налогового законодательства волнуют всех: и граждан, и юридических лиц. "В зависимости от того, насколько эффективно будет применяться механизм налогообложения, зависит благополучие людей и эффективное развитие экономики", - отметил Юрий Кобец.

"Именно от того, каким образом мы будем применять при разрешении налоговых споров те или иные новеллы налогового законодательства, будет во многом зависеть эффективность рассмотрения этих дел", - добавил он.

"Без доверия и справедливого судебного разбирательства не может быть эффективного развития экономики", - резюмировал заместитель председателя ВС.

Во время пленума

Новая редакция Налогового кодекса действует в Беларуси уже практически год. Изменения в него вносились для снижения налоговой нагрузки, стимулирования деловой инициативы и улучшения инвестклимата. Кроме того, в 2019 году утратил силу указ №488 о некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств.-0-

Фото Оксаны Манчук