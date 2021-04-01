Пленум ВС рассмотрел вопросы апелляции в гражданском процессе

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Пленума Верховного суда, состоявшееся 31 марта, было посвящено практике применения судами норм Гражданского процессуального кодекса, регулирующих производство дел в апелляционном порядке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ВС.

В принятом постановлении Пленума затронут широкий круг вопросов, касающихся практически всех стадий апелляционного производства. В частности, речь идет о мерах по предупреждению случаев необоснованных отказов в принятии апелляционных жалоб, правовых и практических аспектах надлежащей подготовки дела к рассмотрению в апелляционной инстанции и исключения судебной волокиты, о вопросах, выявленных при изучении и анализе судебной практики относительно пределов процессуальных полномочий апелляционного суда, трактовке оснований к отмене или изменению решения, исследовании новых доказательств по делу.

"Принятое Пленумом постановление будет способствовать формированию правильной и единообразной практики рассмотрения гражданских дел судами апелляционной инстанции", - отметили в пресс-службе.

Отмечая важность рассматриваемого на уровне Пленума вопроса, первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович подчеркнул его интегрирующее значение для работы судов общей юрисдикции в целом. В частности, он отметил, что переход к апелляции во всех основных видах судопроизводства, состоявшийся несколько лет назад, показал сходство возникающих проблем и тех вызовов, с которыми пришлось столкнуться судам. Именно поэтому выводы и рекомендации, даваемые судам по рассматриваемой теме, особенно в плане организации работы, безусловно будут полезными для всех.

Валерий Калинкович также обратил особое внимание на необходимость праворазъяснительной работы. Как серьезный вызов следует расценивать недостаточный уровень правовой грамотности населения и как следствие - недостаточной процессуальной ответственности лиц, вовлекаемых в судебные споры. Расчет на то, что суд сам за всех соберет доказательства, не продуктивен. Его необходимо преодолевать. Для этого суд не должен игнорировать разъяснение сторонам в доступной форме не только прав и обязанностей, но и последствия их невыполнения.

Анализ статистических данных о работе судов апелляционной инстанции свидетельствует о снижении количества поступивших и рассмотренных апелляционных жалоб (протестов) на фоне увеличения количества вынесенных судами первой инстанции решений. "То есть люди все чаще доверяют судам первой инстанции, воспринимая их судебные решения как уже справедливые, законные и обоснованные", - констатировали в ВС.

Об этой же тенденции свидетельствует и сокращение количества отмен судами апелляционной инстанции решений судов первой инстанции. Уменьшается и количество отмен с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В 2020 году судами республики окончено более 207 тыс. гражданских дел, причем 176,5 тыс. с вынесением решения. Из них в апелляционном порядке обжаловано лишь 7307 дел. При этом подавляющее большинство решений оставлены без изменений, в какие-то внесены корректировки, 621 судебное решение отменено. Причем из 7307 обжалованных решений на повторное рассмотрение в суд первой инстанции направлено только 130 дел, всего около 2%. Остальные дела нашли свое окончательное разрешение на стадии апелляции.-0-