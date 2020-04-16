По амнистии могут быть освобождены из мест лишения свободы около 2 тыс. человек

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне могут быть освобождены из мест лишения свободы около 2 тыс. человек. Об этом журналистам сообщил председатель Верховного суда Валентин Сукало по итогам совещания у Президента по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Предполагается, что по амнистии также могут быть освобождены от других видов наказания, помимо лишения свободы, около 3,5 тыс. человек. Для 6,5 тыс. осужденных срок наказания может быть сокращен на один год.

"Расчеты пока очень предварительные, потому что в каждом конкретном случае будет рассматриваться отдельный человек, будет учитываться, как он себя ведет, нарушает ли режим содержания, насколько раскаялся и возместил причиненный ущерб. Поэтому цифры приблизительные", - пояснил Валентин Сукало.

Во время совещания

Он рассказал, что при работе над проектом закона об амнистии стояла задача соблюсти баланс интересов: максимально сделать возможным освобождение или сокращение наказания для тех, кто этого заслуживает, и в то же время не допустить осложнения криминогенной обстановки. "Мы исходили из общей криминогенной ситуации в стране, состояния общественного правопорядка, учитывали опыт подобных амнистий", - сказал он. Например, в результате амнистий прошлых лет уровень рецидивных преступлений среди освобожденных лиц не превышал 8-9%.

Серьезная дискуссия на совещании развернулась вокруг вопроса о возможности амнистирования осужденных за коррупцию. "Это действительно серьезная проблема. Мы приводили свои доводы, аргументы: даже те, кто осужден за серьезные преступления, иногда заслуживают снисхождения, если они возместили причиненный ущерб, раскаялись в содеянном, возвратили незаконно полученный доход", - рассказал Валентин Сукало. Он уточнил, что в случае амнистии в отношении таких лиц рассматривается вариант сокращения срока наказания на один год.

Выслушав различные мнения, глава государства потребовал, чтобы при амнистировании лиц, осужденных за коррупцию, подход был особенно внимательным и жестким, учитывающим все обстоятельства. Президент поручил подготовить для него отдельный список осужденных за коррупционные преступления, кому предлагается сократить срок отбывания наказания. "По коррупционерам отдельный список мне на стол. А то мы повыпускаем друзей и родственников некоторых чиновников. Я внимательно посмотрю, за какие преступления они осуждены и стоит ли вообще не то что отпускать, а сокращать им срок", - сказал Александр Лукашенко.-0-