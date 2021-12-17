По итогам года в здравницах Беларуси отдохнут 1,2 млн человек, из них более 125 тыс. иностранцы

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам 2021 года количество оздоровившихся в белорусских здравницах составит 1,2 млн, более 125 тыс. из них иностранцы. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Пандемия коронавирусной инфекции негативно повлияла на сферу услуг. Затронула она и санаторно-оздоровительный комплекс Беларуси, который в 2020 году сработал не с таким хорошим результатом, как годом ранее. Принимались все возможные меры, чтобы сохранить материально-техническую базу и кадровый потенциал. Сегодня услуги предоставляются в нормальном санитарно-эпидемиологическом режиме. Чтобы привлечь клиентов, проводится разумная ценовая политика, разработаны дополнительные медицинские программы.

"2021 год был достаточно успешным для санаторно-оздоровительной системы. По общему количеству оздоровленных и прошедших санкурлечение мы выходим на цифру около 1,2 млн. В благополучный 2019 год эта цифра составляла примерно 1,3 млн", - сказал Геннадий Болбатовский. Почти все санатории сработали с положительным экономическим результатом.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года растет заполняемость санаторно-курортных и оздоровительных организаций, количество получивших санаторно-оздоровительные услуги увеличилось примерно на 50%, общая выручка от реализации услуг - на 48%. На столько же выросла выручка по экспорту услуг. Численность иностранцев, которым, как ожидается, будут оказаны услуги белорусскими здравницами, по итогам года превысит 125 тыс. Более 95% из них - граждане России. На втором месте Казахстан. В целом география отдыхающих включает 39 стран.

В Беларуси развитая инфраструктура лечебно-оздоровительного туризма. Сеть санаторно-курортных и оздоровительных организаций республики представлена 307 здравницами на 66 тыс. мест, из них 106 санаторно-курортных организаций на 29 тыс. мест, 201 оздоровительная - на 37 тыс. мест.

Природные лечебные факторы являются основой деятельности белорусских здравниц. Но услуги санаториев не ограничиваются минеральными водами и лечебными грязями. Материально-техническая база организаций оснащена по последнему слову техники. Ее медицинская часть представлена всеми современными и инновационными методами курортной терапии, лабораторной и функциональной диагностикой, другими видами востребованных услуг. В 2020 году на текущие и капитальные ремонты, приобретение оборудования и инвентаря было использовано Br108 млн - почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Медицинскую работу в здравницах ведут высококвалифицированные врачи-специалисты по различным профилям заболеваний. Также созданы условия для разнообразного досуга: боулинг, бильярд, конные прогулки, рыбалка.-0-