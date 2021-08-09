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Общество
09 августа 2021, 17:05

По новой программе "Семейный капитал" более 19,8 тыс. многодетных семей открыли депозиты

Фото из архива
Фото из архива
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для многодетных семей на 1 августа 2021 года открыто 102 250 депозитных счетов "Семейный капитал", из которых по программе 2020-2024 годов - 19 823, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

По программе "Семейный капитал" 2015-2019 годов для многодетных семей открыто 82 427 депозитных счетов на сумму $824,3 млн. Размер назначаемой в прошлую пятилетку суммы составлял $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно. Обратиться за назначением семейного капитала можно было по 30 июня 2020 года включительно - не позднее шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего ребенка или последующих детей.

По программе 2020-2024 годов для многодетных семей открыто 19 823 депозитных счета на сумму Br452,5 млн. В новой пятилетке семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. В 2020 году размер семейного капитала составлял Br22,5 тыс., а с 1 января 2021 года - Br23 737,5.

"На 1 августа этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 40 189 заявлений. Из них на улучшение жилищных условий - 35 842 (89%), на получение образования - 1811 (5%), на получение медицинских услуг - 2536 (6%). Принято 38 067 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала", - отметили в Минтруда.

Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области - 8143, следом идут Минская - 6433, Гомельская область - 6097, Минск - 5384, Гродненская область - 4379, Могилевская - 3875. Меньше всего таких решений принято в Витебской области - 3756.-0-

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депозиты Министерство труда и соцзащиты многодетные семьи семья
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