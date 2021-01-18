По прошествии ста лет "Беларусь" продолжает свои лучшие традиции - Кунцевич

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По прошествии ста лет издательство "Беларусь" продолжает следовать своим лучшим традициям. Такое мнение высказал сегодня заместитель главы Администрации Президента Беларуси Андрей Кунцевич на торжественном мероприятии, посвященном 100-летнему юбилею предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень приятно, что по прошествии ста лет издательство продолжает следовать лучшим традициям отечественного издательского дела. Предприятие не стоит на месте, а развивается, ищет новые формы и стремится укреплять образ Беларуси как страны с богатым культурным и историческим наследием. Как подчеркнул в своем поздравлении в адрес юбиляра глава государства, коллектив издательства учит любить и ценить нашу Родину", - сказал Андрей Кунцевич.

По его словам, сегодняшний повод для торжественного мероприятия очень значимый. "20-е годы прошлого века вошли в историю нашей страны как особый период - период национально-культурного подъема. Именно в это время создавались многие учреждения, не только издательские, но и образовательные, научные, культурные. Тогда активно развивались различные творческие направления, объединения литераторов, художников, композиторов. В эти годы молодая Беларусь становилась на ноги и занимала свое заслуженное место на международной арене. И в этом непростом процессе издательство "Беларусь" сыграло очень важную роль", - отметил замглавы Администрации Президента.

Издательство "Беларусь" основано 18 января 1921 года и является старейшим в республике.

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