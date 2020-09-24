Победителей конкурса экоcтартапов Belarus Green Awards определили в Минске

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей конкурса экостартапов Belarus Green Awards - 2020 определили в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Конкурс проходил с июля по сентябрь. Его целью было выявить актуальные бизнес-идеи для улучшения экологической ситуации и повышения качества жизни в Беларуси. "На первом этапе было представлено 58 проектов. Более 7 тыс. человек участвовали в голосовании. В финал вышли семь проектов. Все они интересные, все направлены на экологическую безопасность, охрану окружающей среды, вовлечение отходов в хозяйственный оборот и другие важные задачи", - сказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

Сегодня состоялся финал - открытая защита проектов перед жюри. Победил проект ZNOVA (Зельва Гродненской области). Это уникальная школьная бизнес-кампания по производству бумаги из тростника. Второе место занял проект "Ситиферма Ogorod" - первая городская ферма в Минске. Третьим стал минский IT-проект "Е3" по созданию и развитию экологического электронного документооборота. "Эти проекты стоят того, чтобы на них обратить внимание. Думаю, они найдут применение и поддержку. Считаю, абсолютно все проекты-финалисты могут быть коммерческими", - отметил министр.

Лучшие проекты получили дипломы, менторскую поддержку и денежные инвестиции: первое место - Br30 тыс., второе - Br25 тыс., третье - Br10 тыс.

Организаторы конкурса - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, ООО "Пас Тер Нак" и Национальный выставочный центр "БелЭкспо".-0-

Фото Минприроды