Победителей конкурса МВД для журналистов наградили в Минске

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов внутренних дел и внутренних войск наградили сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Церемония награждения прошла в Национальной библиотеке Беларуси. Среди победителей и лауреатов представители крупнейших изданий и телеканалов страны, сотрудники региональных СМИ.
Проектом года признан фильм о внутренних войсках "Патруль 113", лучшими районными газетами - "Новае жыццё" из Новогрудка и "Ляхавiцкi веснiк". Лучшими авторами жюри выбрало корреспондента телеканала "Бобруйск 360" Ангелину Дикун, а также Алесю Высоцкую - политического обозревателя Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании. В номинации "Лучший видеоролик социальной рекламы" победил создатель антикоррупционного ролика - старший инспектор группы информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.
Победителем в номинации "На малой родине служу" стал корреспондент отдела политической и социальной информации БЕЛТА Павел Горбач. В номинации "100-летию белорусского уголовного розыска посвящается" получил главную награду заместитель заведующего отделом криминальных новостей АТН Белтелерадиокомпании Александр Смирнов. За материалы, посвященные борьбе с наркоугрозой, главным призом награжден корреспондент дирекции информационного вещания телеканала ОНТ Андрей Александров.-0-
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