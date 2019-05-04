Победителей конкурса МВД для журналистов наградили в Минске

Победителем в номинации "На малой родине служу" стал корреспондент отдела политической и социальной информации БЕЛТА Павел Горбач

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов внутренних дел и внутренних войск наградили сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония награждения прошла в Национальной библиотеке Беларуси. Среди победителей и лауреатов представители крупнейших изданий и телеканалов страны, сотрудники региональных СМИ.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич

Проектом года признан фильм о внутренних войсках "Патруль 113", лучшими районными газетами - "Новае жыццё" из Новогрудка и "Ляхавiцкi веснiк". Лучшими авторами жюри выбрало корреспондента телеканала "Бобруйск 360" Ангелину Дикун, а также Алесю Высоцкую - политического обозревателя Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании. В номинации "Лучший видеоролик социальной рекламы" победил создатель антикоррупционного ролика - старший инспектор группы информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.

Директор - главный редактор РИУ "Издательский дом "Звязда" Павел Сухоруков вручает награду одному из победителей в номинации лучший автор Ангелине Дикун (телеканал "Бобруйск 360")

Первый заместитель министра информации Павел Легкий вручил награды финалистам в номинации "Лучший видеоролик социальной рекламы"

Лауреатом в номинации "Проект года" стала пресс-служба внутренних войск МВД, награду вручает заместитель министра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков

Финалисты в номинации "Лучшая фоторабота"

Победителем в номинации "На малой родине служу" стал корреспондент отдела политической и социальной информации БЕЛТА Павел Горбач. В номинации "100-летию белорусского уголовного розыска посвящается" получил главную награду заместитель заведующего отделом криминальных новостей АТН Белтелерадиокомпании Александр Смирнов. За материалы, посвященные борьбе с наркоугрозой, главным призом награжден корреспондент дирекции информационного вещания телеканала ОНТ Андрей Александров.-0-

Фото Николая Петрова