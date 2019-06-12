Победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности прокуратуры наградили в Минске

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей и лауреатов XII творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности белорусских органов прокуратуры 12 июня наградили в Минске, сообщает БЕЛТА.
Конкурс проводился среди журналистов, редакций СМИ, прокурорских работников и органов прокуратуры.
Всего было представлено более 70 материалов. В Генпрокуратуре отмечают, что активность участников в этом году заметно возросла благодаря информационной политике надзорного ведомства.
Победители и лауреаты награждены памятными знаками и дипломами. В номинации "Лучший цикл материалов в средствах массовой информации о деятельности органов прокуратуры по надзору за исполнением законодательства" победителями стали коллективы прокуратур Могилевской области и Новогрудского района. Материалы коллективов Гродненской прокуратуры и прокуратуры Борисовского района признаны лучшими циклами в СМИ об участии органов прокуратуры в досудебном и судебном расследовании уголовных дел.
Сотрудники прокуратуры Минской области и пинского телеканала "Варяг" победили в номинации "Лучший цикл материалов в средствах массовой информации о деятельности органов прокуратуры по борьбе с коррупцией". Коллективы прокуратуры Могилева и Лунинецкого района стали лучшими за публикации, направленные на повышение уровня правовой культуры населения. Работы сотрудников прокуратуры Гомельской области и журналиста городских газет "Витьбичи" и "Вечерний Витебск" Светланы Широковой были признаны лучшими творческими проектами.
Целями конкурса являются привлечение внимания к проблемам укрепления законности и правопорядка, повышение престижа надзорных органов, содействие росту уровня правовой культуры и уважения к закону.-0-
Фото Генеральной прокуратуры Беларуси
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