Победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности прокуратуры наградили в Минске

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей и лауреатов XII творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности белорусских органов прокуратуры 12 июня наградили в Минске, сообщает БЕЛТА.

Конкурс проводился среди журналистов, редакций СМИ, прокурорских работников и органов прокуратуры.

Всего было представлено более 70 материалов. В Генпрокуратуре отмечают, что активность участников в этом году заметно возросла благодаря информационной политике надзорного ведомства.

Победители и лауреаты награждены памятными знаками и дипломами. В номинации "Лучший цикл материалов в средствах массовой информации о деятельности органов прокуратуры по надзору за исполнением законодательства" победителями стали коллективы прокуратур Могилевской области и Новогрудского района. Материалы коллективов Гродненской прокуратуры и прокуратуры Борисовского района признаны лучшими циклами в СМИ об участии органов прокуратуры в досудебном и судебном расследовании уголовных дел.

Сотрудники прокуратуры Минской области и пинского телеканала "Варяг" победили в номинации "Лучший цикл материалов в средствах массовой информации о деятельности органов прокуратуры по борьбе с коррупцией". Коллективы прокуратуры Могилева и Лунинецкого района стали лучшими за публикации, направленные на повышение уровня правовой культуры населения. Работы сотрудников прокуратуры Гомельской области и журналиста городских газет "Витьбичи" и "Вечерний Витебск" Светланы Широковой были признаны лучшими творческими проектами.

Целями конкурса являются привлечение внимания к проблемам укрепления законности и правопорядка, повышение престижа надзорных органов, содействие росту уровня правовой культуры и уважения к закону.-0-

Фото Генеральной прокуратуры Беларуси