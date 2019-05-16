Победителей "Мельницы моды-2019" назвали в Минске

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имена победителей XXVIII Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото "Мельница моды - 2019" объявили на церемонии награждения во время гала-концерта в Prime Hall, передает корреспондент БЕЛТА.

В номинации "Школа моды" среди создателей коллекций женской одежды лучшим дизайнером стала Вера Комлик (Институт современных знаний им А.М. Широкова). Лучшую коллекцию для мужчин, по мнению жюри, разработал Кирилл Урбан (Центр технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района Минска "Зорка").

Среди дизайнеров, создававших коллекции для подростков, победила Екатерина Козак (Институт современных знаний им А.М. Широкова).

Лучшие коллекции для детей представили Ирина Искрицкая (Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского района), Ульяна Воробьева (БГУКИ) и дуэт Маргарита Калистратова и Лидия Чугаевская (Минский государственный дворец детей и молодежи).

На мероприятии также выступили воспитанники Минской областной государственной специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха. Ребята принимают участие в фестивале в рамках благотворительного проекта "Стильное начало". Многие из них участвовали в дефиле в качестве моделей.

Отдельные призы вручили приглашенные зарубежные гости, благодаря которым участники, чьи работы оказались наиболее успешными, смогут посетить конкурсы в Милане, Москве и других городах. Также помогать развиваться молодым талантам и поддержать их коллекции пообещали дизайнеры Людмила Лабкова и Николай Морозов.

"Мельница моды" - творческое состязание дизайнеров, моделей, фотографов, стилистов. Участие в конкурсе позволяет им повышать свой профессионализм. В целом фестиваль призван сохранять национальные традиции в области моды, дизайна и производства одежды, фотографии, расширять международные связи.

XXVIIІ Республиканский фестиваль-конкурс моды и фото проводился в три этапа с сентября по май. Его девиз "Добро пожаловать в Беларусь - страну спорта и креатива" выбран с учетом того, что Минск в этом году принимает II Европейские игры. Организаторами творческого форума выступают Министерство образования и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи.-0-

Фото Андрея Покумейко