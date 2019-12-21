Победителей первой Межрегиональной олимпиады по точным наукам наградили в Минске

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители первой Межрегиональной многопрофильной олимпиады среди учащихся 6-11-х классов учреждений общего среднего образования по математике, информатике и физике были названы сегодня в Минске. Церемония награждения призеров интеллектуального состязания прошла в стенах столичной гимназии №10. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе общественной информации и международного сотрудничества Парка высоких технологий.

По результатам олимпиады 60 школьников из более чем 3 тыс. участников были награждены дипломами и подарками. Победители получили электронные планшеты и другие ценные призы.

"Поддержка талантливой молодежи - приоритет в работе Парка высоких технологий. Вчерашние победители школьных олимпиад по математике, информатике, физике и другим точным наукам сегодня в ПВТ бьют рекорды мирового успеха. Я убежден, что и сегодняшних участников церемонии награждения мы еще неоднократно встретим в качестве авторов уникальных разработок и продуктов. За этими ребятами - будущее нашей страны", - отметил во время мероприятия начальник отдела общественной информации и международного сотрудничества администрации ПВТ Кирилл Залесский.

Главные цели олимпиады - улучшение качества подготовки школьников в сфере программирования и точных наук, внедрение современных образовательных технологий в учебный процесс средней школы в Беларуси и стимулирование учащихся к получению ими перспективных и востребованных на рынке труда профессий в сфере высоких технологий. Это важный шаг для выявления, подготовки и профориентации будущих программистов, инженеров, конструкторов для дальнейшего развития сектора новых и высоких технологий в Беларуси.

В дальнейшем организаторы планируют проводить подобные олимпиады ежегодно. Парк высоких технологий и ассоциация "Инновационное приборостроение" организуют серию экскурсий для учащихся в офисы компаний - резидентов ПВТ и членов ассоциации для ознакомления их с деятельностью ведущих приборостроительных компаний Беларуси и популяризации выбора молодежью профессий специалистов в области IT и высоких технологий.

Фото ПВТ

Организаторами олимпиады являются Институт повышения квалификации и переподготовки в области технологий информатизации и управления БГУ, факультет прикладной математики и информатики БГУ, научно-исследовательский и учебно-методический центр преподавателей и учащихся "ЮНИ-центр-XXI" БГУ, а также образовательный интернет-портал "ЯКласс". Партнерами мероприятия выступили Парк высоких технологий и ассоциация "Инновационное приборостроение".-0-