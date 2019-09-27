Победителей проекта "Молодежь за урожай" наградили в Минске

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей проекта "Молодежь за урожай" наградили сегодня во время официального открытия Республиканского форума сельской молодежи на базе Белорусского государственного аграрного технического университета в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Грамотами и премиями Министерства сельского хозяйства и продовольствия награждены Сергей Зеленкевич - механизатор Глубокского комбикормового завода Витебской области (намолотил 3940 т зерна) и Павел Тихонов - водитель предприятия "Амкодор Шклов" Могилевской области (перевез 4644 т зерна).

Как рассказал Сергей Зеленкевич, это была его седьмая уборочная кампания. "В прошлом году у меня было третье место в области среди молодых экипажей, а сейчас - первое в республике. В этом году был хороший урожай, что позволило победить - мне очень приятно. Буду стараться в следующем году намолотить еще больше", - сказал он.

Специальным дипломом ЦК БРСМ отмечены и молодежные экипажи. В их числе Дмитрий Анисимов и Павел Меньшаков - комбайнеры ЗАО "Агрокомбинат "Заря" Могилевской области, Павел Канцелярчик - комбайнер ИООО "БелДан" Брестской области, Павел Шутила и Александр Шкутько - трактористы-машинисты ОАО "Кухчицы" Минской области, Виталий Янушкевич и Иван Авсейчик - трактористы-машинисты филиала "Агрокомплекс "Шиловичи" ОАО "Агрокомбинат "Скидельский" Гродненской области, комбайнер Николай Сыщенко и помощник комбайнера Денис Куколка из КСУП "Ельск" Гомельской области.

Кроме того, награждены молодые водители, отличившиеся на отвозке зерна.

/Будет дополнено/.-0-