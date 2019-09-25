Победителей проекта "Молодежь за урожай" наградят 27 сентября в Минске

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей проекта "Молодежь за урожай" наградят 27 сентября во время официального открытия Республиканского форума сельской молодежи на базе Белорусского государственного аграрного технического университета в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

В форуме примут участие около 200 молодых специалистов предприятий АПК, предпринимателей, работников учреждений образования, культуры и здравоохранения, расположенных в сельской местности, а также более 200 студентов Белорусского аграрного технического университета.

"На открытие форума приглашены руководители министерств образования, сельского хозяйства и продовольствия, культуры, здравоохранения, экономики. Во время мероприятия состоится церемония награждения победителей республиканского проекта "Молодежь за урожай". Соревнования проходили в номинациях: "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна", - рассказала Юлия Зинкевич.

Грамотами и премиями Министерства сельского хозяйства и продовольствия будут награждены: Сергей Зеленкевич - механизатор ОАО "Глубокский комбикормовый завод" Витебской области, который намолотил 3940 т зерна, и Павел Тихонов - водитель ОАО "Амкодор Шклов" Могилевской области, перевезший 4644 т зерна.

Молодежные экипажи, достигшие наибольшего намолота, и молодые водители, которые отличись на отвозке зерна, будут также отмечены благодарностью ЦК БРСМ.

Юлия Зинкевич отметила, что на полях форума состоятся пленарные заседания, выездная образовательная программа с перспективным кадровым резервом, будет организована работа секций "Сельское хозяйство", "Предпринимательство", "Образование", "Здравоохранение", "Культура", "Молодежь" с участием представителей органов государственной власти, сельскохозяйственных организаций, бизнеса, общественных объединений.

Состоится открытый диалог "Беларусь и Я", основной темой которого станет "Потенциал молодежи - к достижению целей устойчивого регионального развития". Творческим продолжением форума станет финал Республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села". В состязаниях поборются шесть молодых семей из всех регионов страны.

Целью Республиканского форума сельской молодежи является создание условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи, способствующих устойчивому развитию сельских территорий, а также определение форм сотрудничества органов власти, образовательных учреждений, коммерческих и общественных организаций в работе по социальному развитию села, формированию кадрового резерва агропромышленного комплекса, популяризации сельскохозяйственного труда и сельского образа жизни.

Организаторами форума выступают БРСМ, министерства сельского хозяйства и продовольствия, образования, Миноблисполком, Воложинский райисполком, БГАТУ.-0-