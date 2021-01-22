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22 января 2021, 19:54

Победителей Республиканской молодежной премии наградили в Минске

Фото из архива
Фото из архива

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей Республиканской молодежной премии 2020 года наградили в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В номинации Photo отмечена Дарья Матросова-Еремеева - лучший профессиональный фотограф Европы - 2020. Белоруска одержала абсолютную победу в конкурсе Федерации европейских фотографов. Она стала первой женщиной-фотографом, получившей это звание. Дарья Матросова-Еремеева - призер и победитель международных конкурсов в Италии, Франции, США и Китае. Ее фото получили множество премий, в том числе в Нью-Йорке и Лондоне.

В номинации Sport победил Илья Шиманович - белорусский пловец, призер чемпионатов мира и Европы в эстафете и на дистанции 100 м брассом в 25-метровом бассейне. Он двукратный победитель летних Универсиад, победитель этапа Кубка мира в Токио (2019), победитель и призер International Swimming League (2019), FINA Champions Swim Series 2020 (Китай), International Swimming League 2020 (Будапешт), чемпион International Swimming League 2019 в составе команды Energy Standard (Лас-Вегас).

В номинации Dance лучшим стал Роман Ковалев - хореограф-постановщик церемонии открытия II Европейских игр и других мультикультурных проектов. Он хореограф-постановщик мужского танцевального шоу TREND DELUXE и основатель Kevl production (танцевальные ивенты в Беларуси, Италии, Китае, Ливане). Член жюри международных фестивалей и конкурсов.

В номинации Music премии удостоен Кирилл Гуд - певец, саундпродюсер. Выпустил музыкальный альбом "SOLO" (2018).

В номинации Production лидером стал продюсерский центр "СПАМАШ". Его артисты побеждали на престижных международных форумах. В копилке центра два Гран-при конкурса молодых исполнителей "Славянский базар в Витебске". В 2013 году Алена Ланская с песней "Solayoh" стала финалисткой "Евровидения" в Мальмё.

В номинации Science победил проект "Платформа электронных сервисов для системы образования Беларуси "Знай бай". К этой платформе подключены более 1 330 школ (это почти половина общего количества).

В номинации Extreme на первую ступень поднялась команда "МАЗ-СПОРТавто" - спортивная дружина Минского автомобильного завода по ралли-рейдам. Наши спортсмены за 10 лет поучаствовали в 37 гонках, в 19 из них они стали призерами и победителями.

Кроме основных, организаторы учредили специальные номинации. Так, в Blogging победу разделили популярные молодежные блогеры Никита Удановский и Ксения Левчик. В Fashion лучшим стал 14-летний барбер Артем Аврейцевич. В YouthUnion (YU) отмечены студенческий строительный отряд "Эврика" Полоцкого государственного университета, местное благотворительное общественное объединение "Добряки" и его создатель Лилия Демченко, отряд МООП "Альфа", детский хирург из Гродно Александр Глуткин, кандидат технических наук и в мастера спорта по пожарно-спасательному спорту Александр Лукьянов.

Торжественная церемония награждения победителей Республиканской молодежной премии состоялась сегодня в концертном зале Prime Hall в Минске. Офлайн-ивент собрал в столице лучших молодых белорусов, которые своими достижениями в области культуры, искусства, науки, спорта, индустрии фото, моды и красоты, блогосферы заявили о себе в 2020 году. Лонг-лист молодежной премии составил 2,3 тыс. заявок. Наибольшее количество поступило от спортсменов и музыкантов.

Грандиозное молодежное действо прошло с соблюдением масочного режима и санитарно-эпидемиологических требований.-0-

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