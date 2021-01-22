В Беларуси у каждого молодого человека есть уникальный шанс быть замеченным - Воронюк

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси у каждого молодого человека есть уникальный шанс быть замеченным. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк перед началом церемонии вручения Республиканской молодежной премии.

"Республиканская молодежная премия - яркий пример социального лифта, поддержки и сопровождения талантливой молодежи. Самое главное, что у каждого молодого человека есть уникальный шанс быть замеченным. И не важно, сколько тебе лет. Если ты достиг результата, тебя заметят. И самое главное в МП - это то, что результаты достижений оцениваются самой молодежью", - сказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, идея создания такой премии пришла от самой молодежи.

"В свое время к нам, в союз молодежи, обратились инициативные ребята, которые хотели, чтобы у каждого молодого человека, если он в чем-то талантлив, была возможность, чтобы его заметили. Особенно, если он прославляет свою страну, пусть даже в каких-то узких сферах. Например, публикует фото белорусской природы в ведущих мировых изданиях, одерживает победы в олимпиадах, выигрывает конкурсы по сбору "Лего" и других. Талантливых ребят в нашей стране много", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Союз молодежи идею проведения премии поддержал. И сегодня состоится вторая церемония награждения ее победителей. "Приятно говорить о том, что в 2020-м у белорусской молодежи также были громкие победы в науке, творчестве, спорте, о которых мы будем вспоминать на главной площадке МП, - подчеркнул Дмитрий Воронюк. - Сегодня молодежная премия проводится исключительно на партнерских началах. Уверен, что в продвижении этого проекта заинтересованы и Министерство образования, и другие структуры, курирующие молодежную политику. И нам хотелось бы, чтобы в Год народного единства мы все вместе формировали молодежный пул инициатив, идей и таланта нашей страны, а молодежная премия только наращивала обороты".

Торжественная церемония награждения победителей Республиканской молодежной премии состоится сегодня в концертном зале Prime Hall в Минске. Офлайн-ивент соберет в столице лучших молодых белорусов, которые своими достижениями в области культуры, искусства, науки, спорта, индустрии фото, моды и красоты, блогосферы заявили о себе в 2020 году. Лонг-лист молодежной премии составил 2300 заявок. Наибольшее количество заявок поступило от спортсменов и музыкантов.

Имена победителей в основных номинациях Sport, Science, Music, Dance, Production, Extreme, Photo и дополнительных Special (Fashion, Blog и YouthUnion) станут известны во время церемонии награждения победителей. Церемония погрузит гостей и участников праздника в атмосферу космоса, технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности. К слову, в этом году у МП появились имя, голос и даже собственный сайт.

Гостями и участниками торжественной церемонии станут ее многочисленные соискатели, номинанты и победители. В начале мероприятия гости подпадут в "Welcome-зону", где их ожидают яркость от digital-мира, трендовые сеты от топовых DJ, множественные фотолокации и увлекательные VR аттракционы. Любой желающий с помощью 3D-технологий сможет нанести на руку временный татуаж с фирменным знаком премии.

Грандиозное молодежное действо пройдет с соблюдением масочного режима и санитарно-эпидемиологических требований. -0-