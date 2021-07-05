Победители игры "Начинающий фермер" из Саратова пройдут стажировку в Беларуси

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческая команда - победитель международной интеллектуальной бизнес-игры "Начинающий фермер" из Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И.Вавилова пройдет с 5 по 11 июля стажировку в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров.

"Благодаря сотрудничеству Российского союза сельской молодежи с Белорусским республиканским союзом молодежи возможность пройти отраслевую стажировку в нашей стране получила студенческая команда "Восход" Саратовского ГАУ, которая стала одним из победителей международной интеллектуальной бизнес-игры в категории "Команды студентов аграрных профессиональных образовательных организаций" с проектом "Производство арбузов и арбузосодержащих продуктов на территории Саратовской области". Целью их проекта является выращивание экологически безопасных продуктах питания и создание нового промышленного центра. В Минске будущие аграрии познакомятся с историей и направлениями деятельности Белорусского государственного университета, в Клецке - производственного комплекса переработки овощного и фруктового сырья ОАО "Гамма вкуса", - рассказал Александр Прохоров.

Международный финал проекта завершился 20 мая в Подмосковье. В нем наряду с командами школьников, студентов и молодых специалистов из Армении, Азербайджана, Германии, Казахстана, Кыргызстана и России принимало участие десять молодежных белорусских команд, семь из которых одержало победы в своих категориях.

По словам второго секретаря ЦК БРСМ, для российской команды подготовлена большая ознакомительная культурная программа. "Мы хотим, чтобы ребята из России увидели Беларусь, ее достопримечательности, познакомились с нашими людьми и оценили гостеприимство. Они побывают на экскурсии в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, Национальной библиотеке, в парке Победы и Троицком предместье, а также в Национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж". В Клецке их ждет встреча с командой гимназии, которая также в этом году стала победителем бизнес-игры с проектом "Творческая мастерская", а в Шклове - с финалистами республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села", - дополнил он.

Интеллектуальная бизнес-игра "Начинающий фермер" проводится Российским союзом сельской молодежи 7 лет и объединила за это время тысячи человек. В Беларуси организатором бизнес-проекта "Начинающий фермер" в партнерстве с РССМ выступил БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Интеллектуальная бизнес-игра объединила школьников, проживающих на селе, студентов учреждений образования сельхозпрофиля, молодых специалистов аграрного сектора, а также предпринимателей сферы АПК. Проект способствует развитию у сельской молодежи навыков бизнес-планирования, сбора и анализа информации, выработке управленческих решений и умению работать в команде.-0-