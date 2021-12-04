Победители конкурса на лучшее освещение деятельности БСЖ награждены в Минске

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители республиканского конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности Белорусского союза женщин награждены в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чествование состоялось во время торжественного мероприятия по случаю 30-летия этого общественного объединения, которое сегодня прошло во Дворце Республики.

Дипломы победителям вручил министр информации Владимир Перцов.

В номинации "30 лет вместе" победителями стали витебские городские газеты "Витьбичи" и "Вечерний Витебск".

В номинации "Лидер ОО "БСЖ" с проектом "Белорусская SUPER женщина" отмечены представители трех телеканалов: политический обозреватель главной дирекции АТН Национальной государственной телерадиокомпании Алеся Высоцкая, корреспондент Второго национального телеканала Владислава Карницкая, политический обозреватель Столичного телевидения Яна Шипко.

В номинации "Лучший репортаж с мероприятия ОО "БСЖ" победу одержали редакция газеты "Трудовая слава" ОАО "Могилевхимволокно" и специальный корреспондент газеты "СБ. Беларусь сегодня" Светлана Исаенок.

В номинации "Лучший интернет-проект редакции СМИ и сетевого издания" диплом вручен автору проекта "Судьбы женщин - судьба единой Беларуси" - обозревателю Белорусского телеграфного агентства Алине Гришкевич.

Автором лучшего фоторепортажа о Белорусском союзе женщин стала редактор отдела социальных проблем редакции газеты "Чырвоны Кастрычнік" Октябрьского района Гомельской области Наталья Евенко.

Кроме того, за серии репортажей о женщинах - лидерах Белорусского союза женщин в номинации "Лидер ОО "БСЖ" отмечены Светлана Аксенович (газета "Узвышша" (Держинский район) информационного агентства "Минская правда"), Алеся Загорская (Агентство "Минск-Новости"), телеканал "Лагуна ТВ" (Брестская область); в номинации "30 лет вместе" - редакция объединенной газеты "Слонімскі веснік" Гродненской области.

Как рассказали организаторы, объявленный конкурс вызвал широкий интерес, о чем свидетельствует и большое количество присланных на него публикаций и сюжетов со всех регионов страны. В частности, всего на конкурс было представлено более 500 материалов от представителей СМИ: от Брестской области - 65 материалов, от Витебской - 135, от Гомельской - 95, от Гродненской - 115, от Минской - 58, от Могилевской - 40, от Минска - 30 материалов. В них в том числе отражена деятельность структурных подразделений Белорусского союза женщин. По итогу экспертным советом были определены 8 победителей в 5 номинациях.

Общественное объединение "Белорусский союз женщин" создано 14 декабря 1991 года. БСЖ объединяет более 143 тыс. женщин. Организация представлена во всех областных, городских и районных центрах. Среди членов организации женщины - депутаты Национального собрания Республики Беларусь, руководители республиканских органов государственного управления, организаций и предприятий, деловых кругов и бизнес-сообществ. БСЖ представлен в Национальном совете по гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь, Национальной комиссии по правам ребенка, Общественном совете при Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, Научно-консультационном совете по вопросам социально-экономического развития при Президиуме Совета Республики. Это позволяет организации активно участвовать в законотворческой деятельности, повышать роль женского движения, вносить существенный вклад в развитие нашей страны.

В январе 2018 года Белорусскому союзу женщин присуждена премия Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение" за плодотворную работу по укреплению института семьи, охране материнства и детства, активную благотворительную деятельность.

Целями и задачами Белорусского союза женщин являются содействие в защите прав и законных интересов женщин, семьи и детей, обеспечение достойного положения женщины в обществе, повышение роли женщин в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни страны. Активное участие в государственном управлении, экономике, социальной сфере, продвижение женщин на уровне принятия решений, внедрение и реализация принципов гендерного равенства в жизни общества содействует развитию гражданского общества.-0-