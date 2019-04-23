Победа в прямом эфире! 100 000 рублей в игре "Удача в придачу!" выиграла покупательница онлайн-гипермаркета "Е-доставка"

На радость покупателям "Евроопт" розыгрыши призов игры "Удача в придачу!" вернулись в телевизионный эфир! Сегодня многочисленная аудитория в 18:20 собралась у телеэкранов, чтобы в прямом эфире телеканала ОНТ наблюдать за развязкой 117-го тура. Также следить за розыгрышем можно было и в интернет-эфире: игра транслировалась на сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях.

КУЛЬМИНАЦИЯ РОЗЫГРЫША

Каждую неделю покупатели магазинов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" претендуют на главный приз игры – 100 000 рублей, но достается он только одному, самому удачливому.

На этой неделе таким невероятным счастливчиком стала Светлана Горковская из Новополоцка Витебской области с весьма оригинальной для девушки профессией – она работает сварщиком арматурных сеток на заводе. Удача соблаговолила Светлане благодаря покупке в онлайн-гипермаркете "Е-доставка", а также легкой руке певца и композитора Саши Немо, который определил победный код.

- Играю давно, - призналась главная победительница, когда удалось дозвониться ей в прямом эфире из студии игры. – Выиграть, конечно, мечтала!

Но на 100 000 рублей Светлана даже не рассчитывала!

- Это, наверное, розыгрыш? Я не верю! – такой была первая реакция победительницы.

Что ж, уже в четверг Светлана Горковская получит свой приз во время награждения победителей 117-го тура и поверит в выигрыш полностью!

К слову, это далеко не первый раз, когда удачу участникам игры приносят покупки с доставкой на дом! Ранее заказы в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" уже помогли выиграть 6 столичных квартир, 55 автомобилей, огромные суммы в 120 000 и 100 000 рублей, а также один приз в 50 000 и два по 40 000 рублей.

И, кстати, это не единственный приз, который покупки в онлайн-гипермаркете "Е-доставка" помогли выиграть сегодня! Но обо всем по порядку…

ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ АВТО

В 117-м туре в игре "Удача в придачу!" также нашли своих обладателей три новеньких автомобиля "Джили Эмгранд Х7".

Две машины помогли разыграть победители прошлых туров – так сказать, передали энергию своих побед. Минчанка Елена Соловьева, выигравшая 100 000 рублей в 107-м туре игры, принесла удачу Андрею Дудко, заместителю начальника производства из города Лиды Гродненской области.

О своей победе счастливчик узнал во время звонка из студии игры в прямом эфире, и хотя связь была не очень хорошей, это не помешало ему прокричать традиционное "Ура-а-а!"

А совсем скоро победитель смог увидеть выигранный внедорожник во время видеозвонка.

- Больше пяти рублей никогда не выигрывал! Всем удачи! Играйте с "Евроопт" и выигрывайте автомобили! – пожелал всем Андрей Дудко.

Иван Катышев из городского поселка Шарковщина, который неделю назад так эмоционально праздновал собственный выигрыш авто, сегодня "вытянул" машину для Марины Ярош, студентки медицинского колледжа из деревни Веселово Борисовского района Минской области, которая учится на фельдшера.

В финале розыгрыша автомобиля у победительницы было сразу 8 игровых кодов из 10, и удача ей улыбнулась. Не зря говорится: больше кодов – больше шансов!

- Ох, я не могу поверить! – воскликнула Марина Ярош, узнав о выигрыше автомобиля. – Конечно, я очень сильно рада, так об этом мечтала!

А ее широкая искренняя улыбка говорила лучше любых слов!

Направление еще одной машине задала экскурсовод и организатор проекта "Фест экскурсоводов" Светлана Гришкевич – ее выиграла Татьяна Кондратович из города Ганцевичи Брестской области.

- Играю очень давно, - призналась победительница, когда ей дозвонились из студии игры. А услышав о том, что ей досталась машина, от радости даже расплакалась. Что ж, такие эмоции легко понять!

ПО ПЯТЬДЕСЯТ!

Еще двое счастливчиков сегодня стали обладателями огромных сумм в 50 000 рублей!

Нельзя не согласиться, что встретить такую удачу нужно хлебосольно! Именно поэтому разыгрывать один из таких призов в студию игры была приглашена Наталия Веленцевич, инженер-технолог Минского хлебозавода, многократный призер конкурса кондитеров "Минский мастер", обладатель золотой медали Всемирного кулинарного кубка в Люксембурге 2018 года.

Первые 50 000 рублей сегодня выиграл Сергей Прохорчук, SEO-специалист из Минска. Этому счастливчику в финале розыгрыша денежного приза принадлежало 7 игровых кодов из 10. И снова правило "больше кодов – больше шансов" подтвердилось. А удачной для него стала покупка в онлайн-гипермаркете "Е-доставка"!

- Мама, я выиграл 50 000, - первым делом закричал Сергей Прохорчук, когда ему сообщили о выигрыше во время звонка из студии игры в прямом эфире. – Это просто бомбически классно!

Вторую сумму разыграла минчанка Надежда Князева, которая совсем недавно, в 111-м туре, сама выиграла 50 000 рублей. Сегодня кругленькая сумма с четырьмя нолями досталась пенсионерке Валентине Матвиенко, жительнице столицы.

- "Евроопт", скажите, что я выиграла? 500 рублей? – первым делом строго поинтересовалась Валентина Петровна, когда ей дозвонились из студии игры. – Я же только что смотрела, переключала, нигде меня не было…

А услышав выигранную сумму, сразу не поверила:

- Да вы шутите, наверное! – такой была первая реакция.

Но сомнения очень быстро развеялись:

- Спасибо большое, я вас люблю! У меня четверо внуков, двое детей, так что эти деньги очень-очень кстати!

И ЕЩЕ МНОГО-МНОГО-МНОГО ПРИЗОВ!

Игра "Удача в придачу!" тем и хороша, что сразу огромное количество людей становятся ее победителями. Так, после розыгрыша суперпризов 117-го тура сегодня были разыграны и еще более 10 000 других денежных призов.

Все денежные призы от 500 рублей и выше (включая, разумеется, суперпризы) будут перечислены победителям на СТАТУСкарты от ОАО "СтатусБанк".

Поскольку карта является совместным проектом Статусбанка и сети "Евроопт", она объединяет возможности банковской карты и дисконтной карты "Е-плюс" . Рассчитываясь СТАТУСкартой, ее владелец может получать скидки во всех магазинах "Евроопт" и более чем 1600 магазинах-партнерах программы лояльности "Е-плюс" по всей стране, участвовать в игре, а также до 45 дней бесплатно пользоваться овердрафтом, получать возврат до 1,5% стоимости своих безналичных покупок и доход на остаток собственных средств в размере 3% годовых.

ПРИЗЫ НОВОГО ТУРА БУДУТ РАЗЫГРАНЫ 30 АПРЕЛЯ!

Кстати, со вчерашнего дня стартовал новый 118-й тур игры "Удача в придачу!". Ровно через неделю, во вторник, "Евроопт" разыграет огромную сумму 100 000 рублей, крупный денежный приз в 50 000 рублей, три автомобиля, а также более 10 000 других призов.

Розыгрыш состоится в минском ТРЦ "Е-сити" на улице Денисовской, 8 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ.

Первые игровые коды 118-го тура были начислены покупателям магазинов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" уже за вчерашние покупки. Тур набирает обороты! Присоединяйтесь к числу участников 118-го тура и, быть может, уже через семь дней "звонок удачи" раздастся именно в вашем доме!

ООО "Евроторг". УНП 101168731

Рекламная игра "Удача в придачу! Туры 116-117". Срок проведения: 08.04.2019 г. - 27.06.2019 г. ООО "ТДИ Промоивент", УНП 190771520. Свидетельство о государственной регистрации №3515 от 03.04.2019г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Рекламная игра "Удача в придачу! Туры 118-119". Срок проведения: 22.04.2019 г. - 11.07.2019 г. ООО "ТДИ Промоивент", УНП 190771520. Свидетельство о государственной регистрации №3525 от 15.04.2019г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

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