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20 марта 2021, 13:58

Победительницами конкурса БСЖ "Женщина года - 2020" стали шесть минчанок

20 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Победительницами XIII Республиканского конкурса БСЖ "Женщина года" стали шесть минчанок. Важность этого отметила председатель Минской городской организации БСЖ, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

"Женщины столицы - наша гордость. В истории Минска и в нынешнем развитии столицы очень важна роль женщин. Они имеют большие достижения в профессиональной и общественной деятельности, успехи в воспитании детей и молодежи, являют собой пример высокой самоотверженности и гражданской активности", - сказала Жанна Романович.

В разные годы выдающиеся женщины столицы вписали свои имена в историю города и страны. Председатель Минской городской организации БСЖ отметила Полину Машерову - супругу первого секретаря ЦК КПБ Петра Машерова, Елену Аладову, возглавлявшую в 1944 году одновременно Музей истории Великой Отечественной войны и Государственную картинную галерею, прекрасных актрис Стефанию Станюту и Галину Макарову, оперную певицу Ларису Александровскую. "В числе тех, кем мы гордимся сегодня, - спортсменка с мировым именем, мама четверых детей Наталья Цилинская, певица Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси Наталия Гайда, заслуженная артистка Беларуси Маргарита Александрович", - подчеркнула Жанна Романович.

В настоящее время каждый второй работник в организациях города (56%) - женщина. Среди занятых женщин более половины (53,1%) имеют высшее образование, руководителями являются 11,7% всех работающих женщин. Более половины (50,6%) минчанок замужем, средний возраст женщины при вступлении в брак - 27,2 года.

Жанна Романович обратила внимание, что издавна история развития Минска была неразрывна с женщинами. "Наш город с давних времен находится под защитой Богородицы, с 1500 года в его окрестностях пребывает Минская икона Божией Матери. А в 1591 году король польский и великий князь литовский Сигизмунд (Жигимонт) III Ваза пожаловал Минску герб, на котором изображено вознесение Девы Марии", - подчеркнула председатель Минской городской организации БСЖ.

Руководитель также коснулась деятельности столичной организации. "Союз женщин - это созвездие имен лидеров, яркие социальные проекты, творческие конкурсы и выставки. И все это делается с большой любовью", - сказала Жанна Романович.

По мнению председателя, конкурс БСЖ "Женщина года" в нынешнем году высветил новые имена и яркие личности. В числе победительниц - руководители, творческие личности, многодетные мамы, женщины с активной гражданской позицией.

"В городском этапе республиканского конкурса приняли участие 26 женщин из всех районов столицы в номинациях "Успешный руководитель", "Активная гражданская позиция", "Сердце отдаю людям", "Материнская слава", "Духовность и культура". Шесть ярких минчанок стали обладательницами высокого звания "Женщина года - 2020". Среди них руководители, творческие личности, многодетные мамы, женщины с активной гражданской позицией", - подчеркнула Жанна Романович.

К примеру, представительница белорусского искусства Екатерина Дулова - успешный руководитель, ректор Белорусской государственной академии музыки, признанный лидер белорусской музыкальной науки. Сегодня она возглавляет научную школу в сфере теоретического музыкознания, ведет активную научную деятельность.

Победителем в номинации "Сердце отдаю людям" стала врач-гематолог Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Наталья Миланович. Она считает, что современная женщина должна обладать деловыми качествами, быть мудрой и успешной в деле, которым занимается.

Юлия Быкова - мама двоих детей, творческая личность с высокой гражданской ответственностью. Она врач по профессии, певица, солистка группы "Аура", поэтесса, обладательница премии "За духовное возрождение" за воплощение темы малой родины в современном эстрадном искусстве. Юлия Быкова стала победительницей в номинации "Духовность и культура".

Одна из победительниц - мама семерых детей (а скоро и восьмерых), аспирант Республиканского института высшей школы Анастасия Юнгина уверена, что материнство не мешает реализовываться в других сферах.

Председатель первичной организации БСЖ на "Коммунарке" Марина Суперфин стала лучшей в номинации "Активная гражданская позиция". Это действительно активный человек, всегда стремящийся помогать людям, наполнять их жизнь яркими событиями. Вовлечение людей в активный образ жизни, привлечение к полезным делам и послужило поводом для столь почетного звания.

Звания "Женщина года - 2020" также удостоены директор ОАО "Фабэкс" Алла Жуковская, которая более 30 лет отдала любимому предприятию.

Жанна Романович добавила: "Женщины столицы - креативные, смелые, целеустремленные. Это наши история, действительность и будущее. Наши знания, инициатива, энергия становятся важным ресурсом экономического, социального и культурного прогресса столицы и страны".-0-

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